Leichtathletik-WM 2025: Chebet gewinnt Kenia-Duell vor Kipyegon

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 15:11 Uhr
  • SID

Beatrice Chebet hat bei der Leichtathletik-WM das große kenianische Duell über 5000 m gegen Faith Kipyegon gewonnen und damit ihr zweites Gold in Tokio gewonnen.

Die Weltrekordlerin und Paris-Olympiasiegerin setzte sich am Samstag vor Titelverteidigerin Kipyegon durch. Chebet hatte in Japan bereits über 10.000 m gewonnen, Kipyegon über 1500 m triumphiert.

Chebet (25), die im Juli als erste Frau unter 14 Minuten gelaufen war (13:58,06), setzte sich dank ihres starken Endspurts in 14:54,36 Minuten vor der sechs Jahre älteren Kipyegon (14:55,07) durch. Bronze ging an die 10.000-m-Zweite Nadia Battocletti (Italien/14:55,42).

Leichtathletik-WM 2025: Kipyegon verpasst Bestmarke

Kipyegon, die 2023 in Budapest das 1500/5000-Double geschafft hatte, hätte mit ihrer sechsten Goldmedaille die erfolgreichste Frau in Einzeldisziplinen bei Weltmeisterschaften werden können. Sechsmal Einzel-Gold hat bislang nur die jamaikanische Sprinterin Shelly-Ann Fraser-Pryce gewonnen.

