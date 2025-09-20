Leichtathletik-WM 2025 - Siebenkampf: Sandrina Sprengel wird starke Fünfte beim WM-Debüt

Sandrina Sprengel (Stuttgart) hat bei der Leichtathletik-WM einen starken fünften Platz im Siebenkampf geholt.

Die erst 21-jährige deutsche Meisterin sammelte bei ihrem WM-Debüt 6434 Punkte und erreichte eine persönliche Bestleistung. Nicht zu schlagen war Topfavoritin Anna Hall. Die US-Amerikanerin holte nach WM-Bronze 2022 und Silber 2023 in Tokio ihren ersten großen Titel mit 6888 Zählern.

"Ich bin unglaublich glücklich. Ich weiß auch nicht, woher das kam", sagte Sprengel in der ARD: "Es war ein einzigartiger Wettkampf, das hätte nicht besser laufen können. Ich hatte megaviel Spaß."