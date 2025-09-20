Leichtathletik-WM 2025 - Sprinterinnen in Medaillen-Form - auch Männer im Finale

Die deutsche Sprintstaffel um Gina Lückenkemper (Berlin) ist bei der Leichtathletik-WM ins Finale gestürmt.

Das DLV-Quartett mit Sina Mayer (Zweibrücken), Rebekka Haase (Wetzlar), Sophia Junk (Frankfurt) und Schlussläuferin Lückenkemper landete im zweiten Vorlauf nach ausgezeichneten 41,86 Sekunden auf Rang zwei und geht mit der insgesamt drittbesten Zeit in die Medaillen-Entscheidung.

Lückenkemper und Co. hoffen in Tokio auf einen ähnlichen Coup wie im Vorjahr in Paris, als die Staffel zu Bronze rannte. Die bislang letzte WM-Medaille gab es 2022 in Eugene ebenfalls mit Bronze. "Ich glaube schon, dass wir eine Chance haben, uns im Kampf um die Medaillen zu behaupten", sagte Lückenkemper in der ARD. Als einzige Schlussläuferin der beiden Vorläufe blieb sie am Samstag auf ihrem Teilstück unter der 10-Sekunden-Marke (9,93).