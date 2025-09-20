Anzeige
DIE LEICHTATHLETIK-WM 2025 LIVE AUF JOYN

Leichtathletik-WM 2025 - Deutsche 4x400-m-Staffel scheidet aus - Pleite für US-Männer

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 15:08 Uhr
  • SID

Die deutsche Frauen-Staffel über 4x400 m hat es bei der Leichtathletik-WM nicht ins Finale geschafft.

Skadi Schier (Berlin), Johanna Martin (Rostock), Jana Lakner (Regensburg) und Elisa Lechleitner (Ludwigsburg) belegten in ihrem Vorlauf in 3:25,33 Minuten Platz sechs. Zum Finaleinzug fehlten dem DLV-Team, das bei einem Wechsel große Probleme hatte, 62 Hundertstel.

Bei Olympia in Paris war die deutsche Staffel als Vorlaufsiebte ausgeschieden. Von diesem Quartett, das damals 1,62 Sekunden langsamer lief, war in Tokio nur noch Startläuferin Schier dabei. Vorlaufschnellste waren die USA noch ohne Starläuferin Sydney McLaughlin-Levrone in 3:22,53 Minuten.

Anzeige
Anzeige
Noah Lyes of United States of America reacts after comepting in the 100m men semifinal during the Paris 2024 Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS at Stade de France in Paris (France), Augu...

Die Leichtathletik-WM im Livestream auf Joyn

Die Leichtathletik-WM von Tokio im kostenlosen Livestream auf Joyn streamen.

Anzeige
Anzeige

Leichtathletik-WM 2025: Herber Rückschlag für Team USA

Für die Männer der ruhmreichen 400-m-Nation USA gab es den nächsten herben Rückschlag. Nur Platz sechs belegte der Titelverteidiger in seinem Vorlauf, verpasste damit das Finale klar und lief erstmals seit 1983 "sportlich" an einer Medaille vorbei. Damals war das Quartett um Edwin Moses nur Fünfter geworden. Die vier WM-Titel von 1997 bis 2003 wurden den US-Amerikanern nachträglich wegen Dopings aberkannt.

In Abwesenheit von Olympiasieger Quincy Hall war im Einzel Jacoby Patterson als bester US-Starter nur auf Platz sieben gelandet. Schnellste Staffel in den Vorläufen war Botswana (2:57,68), das Einzel-Weltmeister Busang Collen Kebinatshipi schonte. Ein deutsches Quartett war nicht am Start.

Weitere Inhalte
2025 Diamond League - Silesia
News

Leichtathletik-WM 2025 live: TV-Übertragung, deutsche Starter und mehr

  • 20.09.2025
  • 15:22 Uhr
Zweiter Goldjubel: Beatrice Chebet
News

Chebet gewinnt Kenia-Duell vor Kipyegon

  • 20.09.2025
  • 15:11 Uhr
Topsprinterin Gina Lückenkemper
News

Sprinterinnen in Medaillen-Form - auch Männer im Finale

  • 20.09.2025
  • 15:05 Uhr
Yemisi Ogunleye in Aktion
News

Leichtathletik-WM 2025 - Keine Medaille: Ogunleye wird WM-Sechste

  • 20.09.2025
  • 15:01 Uhr
Starker Auftritt: Sandrina Sprengel
News

Siebenkampf: Sprengel wird starke Fünfte beim WM-Debüt

  • 20.09.2025
  • 14:59 Uhr

NFL: Philadelphia Eagles mit Selbstkritik trotz perfektem Start

  • Video
  • 01:43 Min
  • Ab 0

Rugby-Highlights: Kanada sensationell im Finale - Titelfavorit raus

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0

NFL-Preview: Heiße Patriots treffen auf Aaron Rodgers und die Steelers

  • Video
  • 05:45 Min
  • Ab 0

NFL-Preview: Top-Spiel! Eagles vs. Rams - beide Teams noch ungeschlagen

  • Video
  • 06:25 Min
  • Ab 0

NFL: David Bada hofft auf seine "letzte Chance"

  • Video
  • 02:30 Min
  • Ab 0