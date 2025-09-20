Leichtathletik-WM 2025 - Deutsche 4x400-m-Staffel scheidet aus - Pleite für US-Männer

Die deutsche Frauen-Staffel über 4x400 m hat es bei der Leichtathletik-WM nicht ins Finale geschafft.

Skadi Schier (Berlin), Johanna Martin (Rostock), Jana Lakner (Regensburg) und Elisa Lechleitner (Ludwigsburg) belegten in ihrem Vorlauf in 3:25,33 Minuten Platz sechs. Zum Finaleinzug fehlten dem DLV-Team, das bei einem Wechsel große Probleme hatte, 62 Hundertstel.

Bei Olympia in Paris war die deutsche Staffel als Vorlaufsiebte ausgeschieden. Von diesem Quartett, das damals 1,62 Sekunden langsamer lief, war in Tokio nur noch Startläuferin Schier dabei. Vorlaufschnellste waren die USA noch ohne Starläuferin Sydney McLaughlin-Levrone in 3:22,53 Minuten.