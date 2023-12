"Ich sitze nicht jeden Tag herum, höre und lese, was gesagt wird. Ich werde tun, was ich tue, und das Team für Denver vorbereiten", teilte er in typischer Belichick-Manier im Interview beim Radiosender "WEEI" mit.

Mit seinen Spielern führe er "offene Gespräche" über die Medienberichte, erklärte Belichick. Ob er sich eine Zukunft in New England wünsche, ließ der achtmalige Super-Bowl-Champion aber offen: "Ich werde mich nicht mit der Vergangenheit, der Zukunft oder sonst etwas befassen. Wir werden uns diese Woche auf Denver vorbereiten."

Die Patriots (3-11) treffen an Heiligabend auf die Denver Broncos (7-7). In seiner gesamten 29-jährigen Laufbahn als Head Coach hat Bill Belichick nur zwei Mal elf Spiele in einer Saison verloren (1995 mit den Browns, 2000 mit den Patriots). Eine weitere Niederlage würde also die statistisch schlechteste Saison seiner Karriere besiegeln.