Deutsche 4x400-m-Staffel scheidet aus - Pleite für US-Männer

Die deutsche Frauen-Staffel über 4x400 m hat es bei der Leichtathletik-WM nicht ins Finale (Sonntag, 13.35 Uhr/ARD und Eurosport) geschafft. Skadi Schier (Berlin), Johanna Martin (Rostock), Jana Lakner (Regensburg) und Elisa Lechleitner (Ludwigsburg) belegten in ihrem Vorlauf in 3:25,33 Minuten Platz sechs. Zum Finaleinzug fehlten dem DLV-Team, das bei einem Wechsel große Probleme hatte, 62 Hundertstel.

Bei Olympia in Paris war die deutsche Staffel als Vorlaufsiebte ausgeschieden. Von diesem Quartett, das damals 1,62 Sekunden langsamer lief, war in Tokio nur noch Startläuferin Schier dabei. Vorlaufschnellste waren die USA noch ohne Starläuferin Sydney McLaughlin-Levrone in 3:22,53 Minuten.

Für die Männer der ruhmreichen 400-m-Nation USA gab es den nächsten herben Rückschlag. Nur Platz sechs belegte der Titelverteidiger in seinem Vorlauf, verpasste damit das Finale klar und lief erstmals seit 1983 "sportlich" an einer Medaille vorbei. Damals war das Quartett um Edwin Moses nur Fünfter geworden. Die vier WM-Titel von 1997 bis 2003 wurden den US-Amerikanern nachträglich wegen Dopings aberkannt.

In Abwesenheit von Olympiasieger Quincy Hall war im Einzel Jacoby Patterson als bester US-Starter nur auf Platz sieben gelandet. Schnellste Staffel in den Vorläufen war Botswana (2:57,68), das Einzel-Weltmeister Busang Collen Kebinatshipi schonte. Ein deutsches Quartett war nicht am Start.