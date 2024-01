Anzeige

Der verstorbene Franz Beckenbauer verhalf Didi Hamann einst zum Bundesliga-Debüt. Im Gespräch mit ran erinnert sich der ehemalige Nationalspieler.

Von Oliver Jensen

Der frühere Bayern-Profi und heutige Sky-Experte Didi Hamann ist vom Tod von Franz Beckenbauer sehr betroffen.

"Ich war sehr traurig, als ich die Nachricht hörte. Aber man hat schon in den letzten Wochen und Monaten gehört, dass es ihm leider nicht gut geht. Es kam daher nicht wirklich überraschend", sagte er im Gespräch mit ran:

"Aber mit seiner Lebensfreude und wie er immer alle Situationen gemeistert hat, dachte man irgendwie, der Franz wäre unsterblich. Ich glaube, das hat uns nun allen noch einmal vor Augen geführt, dass es irgendwann vorbei ist."

Hamann hat mit Beckenbauer eine gemeinsame Vergangenheit. Als Beckenbauer Trainer des FC Bayern war, gab Hamann im Jahre 1994 sein Bundesliga-Debüt.

"Er hatte einen großen Einfluss auf meine Karriere. Ich war damals bei der 2. Mannschaft, hatte gut gespielt und viele Tore gemacht. Ich war an einem Punkt, wo ich mich hätte ausleihen müssen, wenn es beim FC Bayern nicht weitergegangen wäre", berichtete der 50-Jährige.

"Dieser Weg blieb mir durch Beckenbauer erspart. Er nahm mich mit den Profis ins Winter-Trainingslager, und ich saß im ersten Spiel nach der Winterpause auf der Bank und wurde auch gleich eingewechselt. Er hat in mir etwas gesehen, was andere vielleicht nicht gesehen haben. Ich bin ihm zu großem Dank verpflichtet. Als junger Spieler brauchst du jemanden, der an dich glaubt. Das hat er gemacht."