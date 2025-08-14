American Football
NFL: Shedeur Sanders sorgt bei Preseason-Debüt für Cleveland Browns für Rekord-Einschaltquoten
- Aktualisiert: 14.08.2025
- 20:49 Uhr
- Daniel Kugler
Rookie-Quarterback Shedeur Sanders überzeugt bei den Cleveland Browns nicht nur auf dem Football-Feld, sondern zieht auch die Massen vor die TV-Geräte.
Shedeur Sanders sorgt in der Preseason bisher nicht nur mit ansprechenden Leistungen auf dem Platz bei den Cleveland Browns für Aufsehen, der Rookie-Quarterback ist auch ein echter Verkaufsschlager.
So sorgte das Debüt des 23-Jährigen in der Preseason für massive Einschaltquoten und zog so viele Zuschauer vor die Bildschirme wie selten zuvor.
Wie "Yahoo Sports" berichtet, verfolgten durchschnittlich mehr als 2,2 Millionen Zuschauer die Übertragung des Spiels zwischen den Browns und den Carolina Panthers am Freitagabend über das "NFL Network".
Es handelt sich demnach um die höchsten Zuschauerzahlen seit einem Jahrzehnt bei einem Preseason-Spiel auf dem ligaeigenen Sender.
Shedeur Sanders überzeugt in Preseason - und verletzt sich
Die zahlreichen Zuschauer konnte Sanders auch sportlich überzeugen. Mit einer Completion-Rate von 60,9 Prozent (14 von 23 Pässen), 138 Passing Yards, zwei Touchdowns und keiner Interception wusste der junge Playmaker zu überzeugen.
Während seine QB-Konkurrenten Kenny Pickett und Dillon Gabriel gegen die Panthers verletzt ausfielen, überzeugte Sanders zum genau richtigen Zeitpunkt. Seine Bewegungen sahen gut aus, seine Würfe waren präzise, seine Entscheidungen größtenteils richtig.
Bis auf ein, zwei Wackler war es ein guter Auftritt des jungen Hoffnungsträgers, der im Vorfeld des Drafts als potenzieller Erstrunden-Pick galt, dessen Aktien dann jedoch massiv einbrachen. Er rutschte bis in Runde fünf, ehe die Browns an Position 144 zuschlugen und den Sohn von Hall of Famer Deion Sanders erlösten.
Eigentlich läuft seitdem vieles ziemlich ideal für Sanders im umkämpften Browns-QB-Room, doch nun ist auf der ehemalige Quarterback am College für die Colorado Buffaloes angeschlagen.
Laut Clevelands Head Coach Kevin Stefanski sollte er gegen die Philadelphia Eagles eigentlich erneut starten, sollten Gabriel und Pickett am Wochenende nicht einsatzfähig sein. Dann kam es aber offenbar zur erneuten verletzungsbedingten Planänderung.
Als die Browns am Mittwoch ein gemeinsames Training mit dem amtierenden Champion absolvierten, kam Sanders nur sehr wenige Plays zum Einsatz und wurde danach geschont.
Die Erklärung: Der Passgeber hatte sich direkt zu Beginn der Einheit beim Werfen eine Zerrung zugezogen. Laut "ESPN"-Insider Adam Schefter ist ein Einsatz gegen die Eagles unwahrscheinlich.
Dies ist derweil nicht seine erste Blessur. Bereits zu Beginn des Training Camps litt Sanders unter Schmerzen am Arm. Somit dürfte gegen "Philly" mit großer Wahrscheinlichkeit der 40-jährige Routinier Joe Flacco Under Center auflaufen.