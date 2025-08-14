Rookie-Quarterback Shedeur Sanders überzeugt bei den Cleveland Browns nicht nur auf dem Football-Feld, sondern zieht auch die Massen vor die TV-Geräte. von Daniel Kugler Shedeur Sanders sorgt in der Preseason bisher nicht nur mit ansprechenden Leistungen auf dem Platz bei den Cleveland Browns für Aufsehen, der Rookie-Quarterback ist auch ein echter Verkaufsschlager. So sorgte das Debüt des 23-Jährigen in der Preseason für massive Einschaltquoten und zog so viele Zuschauer vor die Bildschirme wie selten zuvor.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Cleveland Browns vor Quarterback-Chaos - Shedeur Sanders fällt aus

Shedeur Sanders und "Retter" Dart liefern: Die Gewinner und Verlierer von Preseason Week 1 Wie "Yahoo Sports" berichtet, verfolgten durchschnittlich mehr als 2,2 Millionen Zuschauer die Übertragung des Spiels zwischen den Browns und den Carolina Panthers am Freitagabend über das "NFL Network". Es handelt sich demnach um die höchsten Zuschauerzahlen seit einem Jahrzehnt bei einem Preseason-Spiel auf dem ligaeigenen Sender.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Shedeur Sanders überzeugt in Preseason - und verletzt sich Die zahlreichen Zuschauer konnte Sanders auch sportlich überzeugen. Mit einer Completion-Rate von 60,9 Prozent (14 von 23 Pässen), 138 Passing Yards, zwei Touchdowns und keiner Interception wusste der junge Playmaker zu überzeugen. Während seine QB-Konkurrenten Kenny Pickett und Dillon Gabriel gegen die Panthers verletzt ausfielen, überzeugte Sanders zum genau richtigen Zeitpunkt. Seine Bewegungen sahen gut aus, seine Würfe waren präzise, seine Entscheidungen größtenteils richtig. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn Bis auf ein, zwei Wackler war es ein guter Auftritt des jungen Hoffnungsträgers, der im Vorfeld des Drafts als potenzieller Erstrunden-Pick galt, dessen Aktien dann jedoch massiv einbrachen. Er rutschte bis in Runde fünf, ehe die Browns an Position 144 zuschlugen und den Sohn von Hall of Famer Deion Sanders erlösten. Eigentlich läuft seitdem vieles ziemlich ideal für Sanders im umkämpften Browns-QB-Room, doch nun ist auf der ehemalige Quarterback am College für die Colorado Buffaloes angeschlagen.

VIDEO: Amon-Ra St. Brown rasiert Miami Dolphins komplett