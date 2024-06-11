Leichtathletik-EM 2024: Deutschland rutscht im Medaillenspiegel ab

Vor Olympia 2024 stand für die Leichtathleten ein weiteres Highlight an: die Leichtathletik-EM 2024 in Rom. So lief es für die deutschen Stars in der ewigen Stadt!

Die Leichtathletik-Europameisterschaften 2024 ist vorbei. Am letzten Wettkampftag sorgten die deutschen Stars nochmals für Aufsehen. Höhepunkt dabei war die Goldmedaille von Weitspringerin Malaika Mihambo.

Trotzdem hüllt sich die EM aus deutscher Sicht in Licht und Schatten.

"Die sechs Tage von Rom insgesamt haben uns Stärken und Schwächen aufgezeigt. Wir haben in bestimmten Bereichen einen Schritt nach vorn gemacht, in einigen Disziplinen jedoch nicht performt. Anhand der EM als Standort-Bestimmung können wir ablesen, woran es in Richtung Olympia in Paris noch zu arbeiten gilt. Die Erfolge vom Mittwoch geben uns für diese Aufgaben Rückenwind", erklärte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner.

Bei der letzten EM - 2022 in München - hatte Deutschland den Medaillenspielgel nach Abschluss der Wettbewerbe noch angeführt. In diesem Jahr reichte es für den DLV nur für Rang 12. Zuletzt gab es bei einer EM vor zehn Jahren weniger Podestplätze für Deutschland.