Anzeige
Promi Padel WM live auf ProSieben und Joyn

Promi Padel WM heute live auf ProSieben und im Joyn-Livestream: Diese Stars sind vertreten - alle Informationen zum Event in München

  • Aktualisiert: 18.10.2025
  • 09:29 Uhr
  • ran.de

Die erste Promi Padel WM verspricht Spannung und Spektakel. Mit dabei sind Ex-Fußballstars wie Mats Hummels und Mario Gomez. Das Event ist auf ProSieben und Joyn zu sehen.

Die Trendsportart Padel erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nun erobert das Spiel, welches aus dem Tennis und Squash bekannte Elemente vereint, auch die TV-Landschaft.

Am Samstag, 18. Oktober, übertragen ProSieben und Joyn die erste "Promi Padel WM" live aus dem SAP Garden in München. Ab 20 Uhr dürfen sich die Zuschauer auf packende Duelle und sicherlich die ein oder andere spektakuläre wie kuriose Szene freuen.

Mit dabei sind Influencer sowie bekannte Stars aus der Sport- und Unterhaltungsbranche. Wie im Padel-Sport üblich werden die insgesamt 16 Teilnehmer acht Duos bilden.

Anzeige
Anzeige
Alejandro Galan (ESP) during Milano Premiere Padel P1 at Allianz Cloud Arena in Milan, Italy on October 10, 2025 during OYSHO Milano Premier Padel P1, Padel match in Milan, Italy, October 10 2025 P...

Promi-Padel: Samstag, 20:15 Uhr live auf P7 und Joyn:

Promi Padel WM mit Mats Hummels und Christoph Kramer

Anzeige
Anzeige

Promi Padel WM: Was ist Padel überhaupt?

Padel ist eine Rückschlagsportart, die einen Mix aus Tennis und Squash darstellt und in der Regel als Doppel gespielt wird. Das 20 Meter lange und zehn Meter breite Feld ist von Glas- und Gitterwänden umgeben. Wie im Tennis trennt ein Netz die beiden Spielhälften.

Prallt der Ball gegen eine Glaswand ist er noch Spiel, wodurch spektakuläre und abwechslungsreiche Ballwechsel zustande kommen. Gefragt sind Schnelligkeit, Geschick und Nervenstärke.

Die Schläger enthalten Schaumstoff als Kern mit einer stabilen glatten Kunststoffhaut, während die Bälle fast identisch zu Tennisbällen sind, jedoch aufgrund eines etwas niedrigeren Luftdrucks langsamer fliegen.

Die Sportart ist vor allem in Spanien und Italien sowie in Mittel- und Südamerika verbreitet.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Promi Padel WM: Welche Stars sind dabei

Die 16 Teilnehmer bilden insgesamt acht Duos, die um den Sieg bei der Promi Padel WM kämpfen. Gespielt wird dabei im Turniermodus.

Mit dabei sind einige bekannte Namen aus der Sport- und Unterhaltungsbranche. Fußball-Fans dürfen sich unter anderem auf bekannte Ex-Stars wie Mats Hummels, Mario Gomez und Christoph Kramer freuen.

Zudem wird die frühere Weltklasse-Tennis-Spielerin Angelique Kerber teilnehmen. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin ersetzt Lena Gercke, die aufgrund einer Fußverletzung absagen musste.

Hier sind die acht Teams im Überblick.

  • Uwe Ochsenknecht (Produzent Film- und Fernsehen, Schauspieler) & Christian Düren (Moderator)
  • Mario Gomez (Ex-Fußballer, TV Experte) & Angelique Kerber (Ex-Tennisprofi)
  • Dagi Bee (Influencerin) & Daniel Boschmann (Moderator)
  • Marcell Jansen (Ex-Fußballer) & Stephan Gerick (YouTuber)
  • Mats Hummels (Ex-Fußballer) & Mischa Zverev (Ex-Tennisprofi)
  • Christoph Kramer (Ex-Fußballer, TV-Experte) & Marc Rzatkowski (Ex-Fußballer)
  • Dominik Struckmann (Ehemaliger Bachelor) & Karo Kauer (Influencerin)
  • Younes Zarou (Content Creator) & Elias Becker (Sohn von Boris Becker)

Promi Padel WM: Wer überträgt im TV und Livestream?

Die Promi Padel WM wird live auf ProSieben im kostenlosen Free-TV übertragen. Zudem wird der entsprechende Stream ebenfalls kostenlos auf Joyn empfangbar sein.

Die Sendung beginnt am Samstag, 18. Oktober, um 20:15 Uhr. ProSieben-Allround-Talent Steven Gätjen wird das Event als Moderator begleiten. Vivi Geppert ist als Field-Reporterin im Einsatz und wird die Promis interviewen.

Derweil wird Marco Hagemann die Partien der Promi Padel WM live kommentieren - und Unterstützung durch Comedy-Größe Chris Tall als Co-Kommentator erhalten.

Mehr News und Videos
Bayern-Trainer Vincent Kompany
News

FC Bayern mit Not-Abwehr! Kompany über Personalsorgen gegen BVB

  • 18.10.2025
  • 12:44 Uhr
Ex-Bundesliga-Stars
News

BL: Millionen-Abgänge im Check – von Volltreffern bis zu Flops

  • 18.10.2025
  • 12:44 Uhr
Niko KovacUpdate
News

Für Bayern-Spiel: Kovac hat offenbar überraschende Option dabei

  • 18.10.2025
  • 12:21 Uhr
17.10.2025, xmohx, Fussball 2.Bundesliga, Hannover 96 - FC Schalke 04 v.l. Jubel, Freude über den Sieg mit Loris Karius (FC Schalke 04) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE...
News

Dank Karius: S04 feiert Sieg mit Fast-Food-Mahlzeit

  • 18.10.2025
  • 12:13 Uhr
Gold im Visier: Annett Kaufmann und die DTTB-Frauen
News

Makellos ins Finale: DTTB-Frauen greifen nach EM-Gold

  • 18.10.2025
  • 12:08 Uhr

Laura Dahlmeier: Das sind ihre größten Erfolge

  • Video
  • 01:54 Min
  • Ab 0
Foto : Torjubel bei Schalke , Moussa SYLLA (Schalke) trifft zum 0-2 Fussball 2. Liga , 9. Spieltag am Fr. 17.10.2025 Hannover 96 - Schalke 04 *** Photo Goal celebration at Schalke , Moussa SYLLA Sc...
News

Kommentar: Dieses Schalke gehört in die Bundesliga

  • 18.10.2025
  • 11:58 Uhr
06.09.2025, Arber Hohenzollern Skistadion, Deutschland (GER): Selina Grotian (GER), Biathlon, Deutsche Meisterschaft, Sprint *** 06 09 2025, Arber Hohenzollern Skistadion, Germany (GER): Sprint, Bi...
News

Biathlon - Saisoneröffnung in München: Das Loop One Festival im Free-TV und Livestream

  • 18.10.2025
  • 11:56 Uhr
Der deutsche Bahnrad-Vierer
News

Bahnrad-WM 2025 auf Joyn: Zeitplan, Wettbewerbe, deutsche Starter

  • 18.10.2025
  • 11:55 Uhr
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...
News

European Darts Championship: Die Darts-EM im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 18.10.2025
  • 11:53 Uhr