Anzeige
European DARTS CHAMPIONSHIP LIVE AUF JOYN

Luke Littler verspottet Florian Wirtz: So jubelte er nach United-Sieg gegen Liverpool

  • Veröffentlicht: 20.10.2025
  • 16:00 Uhr
  • ran.de

Luke Littler ist bekennender Manchester-United-Fan und hat nach dem Sieg gegen den FC Liverpool ein perfektes Opfer gefunden. Dabei machte er sich über die Statistik von Florian Wirtz lustig.

Luke Littler hat in seiner Instagram-Story gegen Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz geschossen. Der 18-jährige Darts-Weltmeister machte sich über Wirtz’ bisher schwierigen Start beim FC Liverpool lustig, der in Premier League und Champions League noch ohne Scorerpunkt geblieben ist.

Littler, großer Fan von LFC-Rivale Manchester United, feierte gleichzeitig den späten Siegtorschützen Harry Maguire, der den "Red Devils" in der 84. Minute das 2:1 bescherte.

In seiner Story präsentierte "The Nuke" einen Vergleich der beiden bisherigen Saisonbilanzen von Wirtz und Maguire. Demnach kommt der Offensivstar in 678 Einsatzminuten auf keine Torbeteiligung, der Abwehrspieler dagegen in 362 Spielminuten auf bereits zwei.

Liverpool kassierte damit die vierte Pflichtspielniederlage in Folge und rutschte innerhalb von nur zwei Spieltagen von der Tabellenspitze auf Rang drei ab.

Anzeige
Anzeige
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...

European Darts Championship live und kostenlos auf Joyn

Die Darts-EM läuft vom 23. bis 26. Oktober live im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Anzeige

In den jüngsten Spielen hatten die "Reds" vor allem in der Offensive Probleme. Wirtz konnte sich bisher kaum in Szene setzen, und auch Mo Salah, Torschützenkönig der vergangenen Saison, ist noch nicht der gewohnte Torgarant: In den acht Saisonspielen gelangen ihm erst zwei Treffer.

Anzeige

Champions League: Florian Wirtz und Liverpool müssen gegen Eintracht Frankfurt ran

Am Mittwoch (ab 21 Uhr im Liveticker) trifft Liverpool in der Champions League auf Eintracht Frankfurt. Beide Teams holten aus ihren vergangenen fünf Pflichtspielen jeweils nur einen Sieg und stehen daher unter Druck.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Can Uzun

Champions League: Die Highlights von Spieltag drei auf Joyn streamen

Die Highlights des dritten Spieltags der Champions League kostenlos auf Joyn.

In der Königsklasse haben beide Teams bislang genau die gleiche Bilanz: ein Sieg, eine Niederlage. Liverpool steht aktuell im Tabellenmittelfeld, und eine weitere Niederlage würde das Team von Trainer Arne Slot noch weiter ins Hintertreffen geraten lassen.

Mehr News und Videos
World Cup of Darts 2025 Luke Littler (England), links im Vordergrund Martin Schindler (Deutschland). PDC World Cup-Zweitrundenspiel zwischen England und Deutschland am 14. Juni 2025 in der Eissport...
News

European Darts Championship: Die Darts-EM im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 20.10.2025
  • 09:41 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler in action on the oche for his Boyle Sports World Grand P...
News

German Darts Championship im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 19.10.2025
  • 12:38 Uhr
imago images 1067709097
News

German Darts Championship: Top-Stars mit Absagenflut - Deutscher profitiert

  • 17.10.2025
  • 14:33 Uhr
Darts-Weltmeister Luke Littler
News

Darts: Luke Littler verteidigt Greaves nach Sensations-Niederlage

  • 17.10.2025
  • 14:14 Uhr
27 07 2025. World Matchplay Darts Beau Greaves during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 27 July 2025. Blackpool Winter Gardens United Kingdom Editori...
News

Littler bezwungen: Diese Frau mischt die Darts-Welt auf

  • 16.10.2025
  • 13:46 Uhr
22 07 2025. World Matchplay Darts MC John McDonald during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 22 July 2025. Blackpool Winter Gardens Scotland United Ki...
News

Darts-Beben: Legendäres PDC-Duo beendet nach WM Tätigkeit

  • 16.10.2025
  • 12:10 Uhr
imago images 1064331297
News

Van Gerwens Horror-Jahr geht weiter – Konsequenzen gezogen

  • 15.10.2025
  • 14:08 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler is interviewed by Abigail Davies for Sky Sports after wi...
News

Nach überraschender Teilnahme: Littler scheitert bei Jugend-WM

  • 15.10.2025
  • 11:05 Uhr
Littler
News

Jugend-WM: Sensation-Aus - Luke Littler unterliegt Shootingstar

  • 15.10.2025
  • 11:02 Uhr
12th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Final Night; Luke Littler arrives on stage for his Boyle Sports World Grand Prix f...
News

Littler lässt Insta-User auflaufen: "Bist du high?"

  • 15.10.2025
  • 10:25 Uhr