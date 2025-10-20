Luke Littler ist bekennender Manchester-United-Fan und hat nach dem Sieg gegen den FC Liverpool ein perfektes Opfer gefunden. Dabei machte er sich über die Statistik von Florian Wirtz lustig.

Luke Littler hat in seiner Instagram-Story gegen Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz geschossen. Der 18-jährige Darts-Weltmeister machte sich über Wirtz’ bisher schwierigen Start beim FC Liverpool lustig, der in Premier League und Champions League noch ohne Scorerpunkt geblieben ist.

Littler, großer Fan von LFC-Rivale Manchester United, feierte gleichzeitig den späten Siegtorschützen Harry Maguire, der den "Red Devils" in der 84. Minute das 2:1 bescherte.

In seiner Story präsentierte "The Nuke" einen Vergleich der beiden bisherigen Saisonbilanzen von Wirtz und Maguire. Demnach kommt der Offensivstar in 678 Einsatzminuten auf keine Torbeteiligung, der Abwehrspieler dagegen in 362 Spielminuten auf bereits zwei.

Liverpool kassierte damit die vierte Pflichtspielniederlage in Folge und rutschte innerhalb von nur zwei Spieltagen von der Tabellenspitze auf Rang drei ab.