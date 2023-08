Schach-Welt erschüttert: Sexismus-Vorwürfe werden von Weltverband ignoriert

Anzeige

Ein offener Brief, unterzeichnet von über 100 Schach-Spielerinnen, wird vom Weltverband bislang ignoriert. Inhalt sind Sexismus-Vorwürfe. Eine Situation vom Anfang des Jahres wirkt sich aus.

von Mike Stiefelhagen

Dutzende Spielerinnen gehen gegen sexistisches Verhalten im Schach-Sport vor.

Die überwiegend französischen Damen echauffieren sich über die männlichen Kollegen.

In einem offenen Brief wenden sich die Frauen an den Weltverband FIDE. Der Brief wurde von über 100 Spielerinnen unterzeichnet.

Doch die FIDE äußert sich bislang nicht und ignoriert die Vorwürfe.