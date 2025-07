NFL - Jonnu Smith: "Wollte meine Karriere bei den Miami Dolphins beenden"

Jonnu Smith: "Wollte meine Karriere in Miami beenden"

"Ich hatte das Gefühl, dass ich ein zentraler Baustein dieses Teams bin. Nach Saisonende sprachen mein Berater und ich über die Situation und waren uns sicher, dass wir für immer bei den Dolphins bleiben", erklärte Smith im "The Terron Armstead" Podcast.

Der Tight End fügte an: "Ich hab das infolge meiner persönlichen Saison nicht kommen sehen. Ich wollte meine Karriere in Miami beenden, ich dachte es wäre die neue Heimat meiner Familie. Aber ich verstehe die Business-Komponente des Deals. Ich bin allen dankbar und hege keinen Groll gegenüber jemandem aus der Dolphins-Franchise."

Smith deutete zudem an, dass Miami seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte - und ihm daher einen Ausweg bot. "Ich habe die Entscheidung getroffen, zu einer Franchise zu gehen, die mich spielerisch und auch finanziell wertschätzt. Die mich als Top-Spieler auf meiner Position, bei dem ich weiß, dass ich es bin, sieht. Pittsburgh teilt in dieser Hinsicht meine Einschätzung", erklärte Smith und fügte an: "Du wirst immer dahin gehen, wo die Leute dich am meisten wertschätzen.