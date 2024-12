Sport-Highlights im Dezember und Januar an einem Ort? Von der Bundesliga übr die Darts-WM bis zur NBA, Vierschanzen-Tournee, Handball-WM und Australian Open allles auf einer Plattform live und kostenlos streamen? Ja das geht! Joyn bietet die Top-Events alle im Prgramm. Der Sport-Winter auf Joyn wird heiß! Die Fußball-Bundesliga verabschiedet sich mit dem Knaller FC Bayern München gegen RB Leipzig in die Winterpause. Die NBA kommt am zweiten Weihnachstag in Euer Wohnzimmer, zur besten Sendezeit um 20:15. Parallel sorgt die Darts-WM für spektakuläre Stimmung im Ally Pally. Das alles und noch viel mehr Live-Sport läuft im kostenlosen Stream auf Joyn. Zeit für eine Übersicht: Diese Höhepunkte der Sportwelt zwischen Weihnachten und Februar seht Ihr im kostenlosen Livestream auf Joyn.

NBA - live auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn ProSieben und ProSieben MAXX zeigen auch in der Saison 2024/25 mehr als 50 NBA-Spiele der Regular Season, in den Playoffs und den Finals live und exklusiv im deutschen Free-TV. Alle Infos zu den NBA-Übertragungen von ran findet ihr hier Im Dezember erwarten Euch folgende Partien: Samstag, 21. Dezember, 23:55 Uhr: Los Angeles Lakers at Sacramento Kings

Sonntag, 22. Dezember, 23:45 Uhr: Indiana Pacers at Sacramento Kings

Mittwoch, 25. Dezember, 20:15 Uhr: Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks

Samstag, 28. Dezember, 23:50 Uhr: Oklahoma City Thunder at Charlotte Hornets Alle Partien seht Ihr im TV bei ProSieben MAXX, im Livestrem auf ran.de und in der ran-App sowie HIER im ProSieben-MAXX-Stream auf Joyn.

Darts-WM - live auf Joyn Am Ende des Jahres feiern Darts-Fans auf der ganzen Welt ihr größtes Highlight freuen: Seit 15. Dezember läuft die Darts-WM 2025 im Alexandra Palace (Ally Pally) in London. Der Weltmeister wird am 3. Januar 2025 im großen Finale gekürt. Sämtliche Partien findet ihr im kostenlosen Sport-1-Livestream auf Joyn. Hier geht es direkt zum kostenlosen Sport1-Livestream der Darts-WM bei Joyn

Australian Open - live auf Joyn Die Tennis-Elite duelliert sich vom 6. bis 26. Januar bei den Australian Open 2025 in Melbourne. Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Eurosport-Livestream auf Joyn abrufen.

