Tragödie in südafrika

Surf-Profi Graham Howes stirbt nach Zusammenprall mit Wal

  • Veröffentlicht: 09.10.2025
  • 21:15 Uhr
  • ran.de

Surfstar Graham Howes ist bei einem tragischen Unfall vor der Küste Südafrikas ums Leben gekommen. Die Behörden bestätigen nun: Ein Wal-Zusammenstoß führte zum Tod des 38-Jährigen.

Die Surf-Community trauert um Graham Howes. Der 38-jährige Südafrikaner kam bereits am 7. September bei einem Kitesurf-Ausflug vor Bloubergstrand ums Leben.

Bis zuletzt war die Ursache seines plötzlichen Todes unklar, nun haben die Behörden die Todesumstände bestätigt.

Laut offiziellen Berichten geriet Howes während eines Ausflugs zu einer Walgruppe in der Nähe von Eden on the Bay in einen äußerst seltenen Unfall.

Dabei wurde er von einem Wal mit einer geschätzten Masse von über einer Tonne getroffen. Durch die Wucht der Kollision verlor der Profi sofort das Bewusstsein und ertrank.

Surfer Graham Howes schockierender Fund

Am Unglückstag wurde Howes noch gegen 3 Uhr morgens auf dem Wasser gesehen. Als er nicht zurückkehrte, starteten Rettungskräfte eine großangelegte Suche.

Am folgenden Tag wurde sein Körper von einem Boot entdeckt. Am Unfallort fanden die Ermittler auch abgerissene Kitesurf-Leinen und ein beschädigtes Board, die den gewaltsamen Zusammenstoß bestätigten.

"Es war ein tragisches Zusammentreffen unvorhersehbarer Kräfte", erklärte ein Sprecher des Kapstädter Gerichtsmedizinbüros. Drei unabhängige Autopsien hatten die Ermittlungen unterstützt und zu dem gleichen Ergebnis geführt.

Howes war international für seine kreativen Tricks und seinen waghalsigen Stil auf dem Wasser bekannt.

