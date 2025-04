BMW zeigt Werkskader 2025: Drei prominente Abgänge und neues Konzept

BMW hat seine Werksfahrer für die Saison 2025 präsentiert. Das nun komplette Aufgebot umfasst 22 Piloten aus zwölf Nationen, die im BMW M Hybrid V8 und im diese Saison neuen BMW M4 GT3 Evo an den Start gehen. Das sind gleich viele Piloten wie im Jahr 2024.

Die Münchner vermelden drei Neuzugänge: DTM-Vizemeister Kelvin van der Linde, Ex-Formel-1-Pilot Kevin Magnussen und den 22-jährigen Belgier Ugo de Wilde, der nun der jüngste BMW-Werkspilot ist. Dadurch sind nun beide van-der-Linde-Brüder bei BMW unter Vertrag. Aber auch unter den drei Abgängen finden sich große Namen.

Ex-DTM-Champion Bruno Spengler hat BMW nach zwölf Jahren kurzfristig Richtung Bugatti verlassen, wo der 41-jährige Frankokanadier einen langfristigen Vertrag als Testpilot und Markenbotschafter unterschrieben hat.

Toppiloten Yelloly und Martin verlassen BMW

Der Belgier Maxime Martin hat ebenfalls bereits im Vorjahr bekanntgegeben, dass er BMW nach nur einem Jahr wieder verlässt - und zwar in Richtung Mercedes-AMG. Der 39-Jährige hätte sich bei den Münchnern die Chance erhofft, im LMDh-Cockpit Platz zu nehmen, wurde aber nicht berücksichtigt.

Dort saß in den vergangenen Jahren der Brite Nick Yelloly, dennoch gehen er und BMW seit 2025 getrennte Wege. Der 34-Jährige ist nun Acura-Werksfahrer in der US-amerikanischen IMSA-Sportwagen-Serie und tritt dort für Meyer Shank Racing an.

Das sind aber nicht die einzigen Änderungen bei BMW: Der Hersteller hat sich dazu entschlossen, den Fokus besonders auf das LMDh-Werksprogramm mit dem BMW M Hybrid V8 zu legen, das nach Startschwierigkeiten im Vorjahr erste Erfolge brachte.

Wie das neue BMW-Konzept aussieht

"Eine wichtige Veränderung im Vergleich zur Vorsaison besteht für uns darin, dass wir eine Gruppe aus acht Spezialisten für den BMW M Hybrid V8 definiert haben, die in der FIA WEC und der IWSC starten", bestätigt BMW-Motorsportleiter Andreas Roos das neue Konzept.

Vor allem Sheldon van der Linde und Dries Vanthoor sind mit einer besonderen Aufgabe konfrontiert: Die beiden kommen im BMW-Prototypen sowohl in der IMSA-Serie als auch in der Langstrecken-WM WEC zum Einsatz. Dadurch wird van der Linde auch nicht mehr dazu in der Lage sein, in der DTM an den Start zu gehen, in der er seit 2019 am Start war und 2022 Meister wurde.

Die Stammfahrer in der WEC sind dieses Jahr van der Linde, Robin Frijns und Rene Rast sowie Vanthoor, Magnussen und Raffaele Marciello. In der IMSA-Serie bestreiten van der Linde und Marco Wittmann sowie Vanthoor und Philipp Eng alle Rennen. Rast und Wittmann kommen zudem im BMW M4 GT3 Evo beim Schubert-Team in der DTM zum Einsatz.

DTM-Aus für Rast und Wittmann abgewendet

Die ursprüngliche Idee, dass die Hypercar-Piloten von BMW keine GT3-Einsätze absolvieren, wurde am Ende nicht umgesetzt, was wegen des umfangreichen Rennprogramms mit drei Langstrecken-Klassikern innerhalb von nur drei Wochen auch kaum möglich ist. Das hätte für die DTM ein komplett neues Fahreraufgebot und vermutlich auch das DTM-Aus für Rast und Wittmann bedeutet.

"Wir bestreiten eine intensive Rennsport-Saison 2025 mit einem sportlich erstklassigen, vielseitigen und hochmotivierten Aufgebot an BMW-M-Werksfahrern", zeigt sich Roos mit seinem Aufgebot zufrieden. "Besonders freue ich mich, dass wir einen so hohen Anteil an jungen Fahrern haben. Das beweist, dass wir eine gute Zukunftsperspektive bieten."

Mit Neuling de Wilde, der vor allem im der GT-World-Challenge Europe zum Einsatz kommen wird, den Ex-Junioren Dan Harper, Max Hesse und Neil Verhagen sowie Charles Weerts sind fünf Piloten jünger als 25 Jahre alt. Aber auch Publikumslieblinge wie Valentino Rossi sind weiterhin Teil des Kaders.

BMW-Fahrerkader für die Saison 2025:

Bill Auberlen (USA) Connor De Phillippi (USA) Ugo de Wilde (Belgien) Philipp Eng (Österreich) Augusto Farfus (Brasilien) Robby Foley (USA) Robin Frijns (Niederlande) Dan Harper (Großbritannien) Max Hesse (Deutschland) Jens Klingmann (Deutschland) Jesse Krohn (Finnland) Kevin Magnussen (Dänemark) Raffaele Marciello (Schweiz) Rene Rast (Deutschland) Valentino Rossi (Italien) Madison Snow (USA) Kelvin van der Linde (Südafrika) Sheldon van der Linde (Südafrika) Dries Vanthoor (Belgien) Neil Verhagen (USA) Charles Weerts (Belgien) Marco Wittmann (Deutschland)