DTM: Comeback in der Hauptstadt? "Möchten DTM nach Berlin bringen"

Vor 30 Jahren fand die DTM letztmals in Berlin statt. Nun soll es zum Comeback in der deutschen Hauptstadt kommen. Die Planungen laufen bereits. Wie realistisch ist ein DTM-Spektakel in Berlin? Laut einem Bericht der "Berliner Zeitung" gab es zuletzt Bemühungen im Umfeld des ADAC, die Traditionsserie 30 Jahre nach dem bislang letzten Gastspiel auf der legendären AVUS wieder in die deutsche Hauptstadt zurückzuholen. Und zwar auf das Tempelhofer Feld, auf dem bereits seit zehn Jahren die Formel E gastiert. Die DTM 2025 im Livestream auf Joyn Laut Informationen von "Motorsport-Total.com" existiert diese Idee bereits seit dem Vorjahr. Einer der Haupttreiber ist der Berliner ADAC-Technikpräsident Karsten Schulze vom Ortsclub Berlin-Brandenburg, der auch beim Formel-E-Wochenende in Berlin einen Pokal übergab. Ihm werden gute Kontakte in die Politik nachgesagt, was diesbezüglich nicht unwesentlich ist. Denn tatsächlich hat sich die CDU bereits zum Projekt bekannt. Aber wie sieht der Plan aus? Seit 2015 werden auf dem temporären Flugplatzkurs in Berlin-Tempelhof Formel-E-Rennen ausgetragen. Daher erscheint es naheliegend, die Rennstrecke, die einmal im Jahr aufgebaut wird, auch für die DTM zu nutzen, um dort ein zusätzliches Rennwochenende durchzuführen.

DTM: ADAC kann bei Plänen auf CDU-Unterstützung bauen "Wir möchten die DTM zurück nach Berlin bringen und stehen im Austausch mit den Veranstaltern des Formel E-Rennens, um Synergieeffekte zu nutzen", sagt ein ADAC-Sprecher. "Eine DTM mit einem nachhaltigen und synthetischen Kraftstoff wäre in Tempelhof eine optimale Ergänzung für die elektrische Formel E. Es ist positiv, dass diese Argumente auch die Politik überzeugen." DTM: Lexikon der wichtigsten Begriffe im Motorsport Denn die CDU, die in Berlin auch den Bürgermeister stellt und die Stadtregierung mit der SPD anführt, hat sich hinter das Vorhaben gestellt und unter dem Motto "Tempelhofer Feld als Leuchtturm für den Motorsport mit Formel E und DTM" sogar ein eigenes Positionspapier zugunsten eines DTM-Rennens in Berlin erstellt. Zudem hat man dafür am 6. Juli auch einen Fraktionsbeschluss gefasst. Die Unterstützung ist wichtig, denn der einst von den Nazis erbaute Flughafen in Berlin-Tempelhof, der 2008 geschlossen wurde, ist denkmalgeschützt. Daher gibt es für die Nutzung der Anlage zahlreiche Auflagen, auch weil das Areal seit Mai 2010 unter dem Motto "Tempelhofer Freiheit" als Erholungsgebiet für die Menschen in Berlin genutzt wird. Daher müsste man auch strenge Lärmgrenzwerte einhalten.

Engel: "DTM-Autos sind keine Formel-E-Autos" Wie man hört, gab es bereits Vorgespräche mit den Formel-E-Verantwortlichen und der Veranstaltungsagentur, die das Rennen der Elektrorennserie im Namen der Stadt Berlin in Zusammenarbeit mit dem ADAC-Ortsclub Berlin-Brandenburg durchführt. Die Gespräche befinden sich nach unserem Kenntnisstand noch in der Konzeptionsphase, in der es noch nicht um die konkrete Umsetzung geht. Wie ist der Tenor bei den Fahrern zu einem derartigen Projekt? "Grundsätzlich ist es sicherlich eine gute Idee, nach Berlin zu gehen und das Areal in Tempelhof zu nutzen", sagt Winward-Mercedes-Pilot Maro Engel, der 2017 und 2018 auch in der Formel E am Start war. "Klingt spannend." Der Mercedes-AMG-Werksfahrer glaubt aber, dass man sich diesbezüglich noch Gedanken machen müsse "über die Streckenführung. Weil natürlich sind die DTM-Autos keine Formel-E-Autos." Daher müsse man "schauen, dass wir eine Strecke haben, wo es für die Autos passt und wo sich die Zuschauer auf ein spannendes Rennen freuen können."

