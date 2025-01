DTM - "Ersten Tage sogar im Rollstuhl": Wie es Luca Engstler nach seinem Macau-Crash geht

Wie geht es DTM-Pilot Luca Engstler acht Wochen nach dem schwersten Unfall seiner Karriere?

Der 24-Jährige flog beim Qualifying für den GT-Klassiker in den Häuserschluchten von Macau in der gefürchteten Mandarin-Kurve ab, donnerte laut Teamangaben mit 230 km/h in die Mauer und war später sogar bewusstlos.

"Es hat schon einen richtigen Rumpler gegeben", blickt Engstler, der nach dem Unfall einen Rollstuhl benötigte, im Gespräch mit Motorsport-Total.com zurück. "Das große Problem war, dass das Sprunggelenk rechts ziemlich viel abgekommen hast. Ich habe mir die Außenbänder gerissen und hatte ziemliche Blutungen im Schien- und Wadenbein, was ein bisschen Sorgen bereitet hat."

Auch das Gehen bereitete dem Lamborghini-Junior, der dieses Jahr sensationell zwei DTM-Rennen für sich entschied und erstmals im GT3-Auto in Macau am Start war, "ziemlich lang" Probleme, wie er selber sagt.