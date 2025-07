Ein neues Auto-Design wird am kommenden Wochenende in der DTM vorgestellt. Ricardo Feller wird in seinem Audi R8 im Joyn-Look unterwegs sein.

München. Neues Design für ein besonderes DTM-Wochenende: Ricardo Feller (CH) tritt auf dem Norisring (4. bis 6. Juli) in einem Look an.

Der Audi R8 LMS GT3 Evo2 von Land-Motorsport strahlt für das Event in Nürnberg in den Farben von Joyn an, der Streamingplattform von ProSiebenSat.1. Bei dem "Superstreamer" sind alle Rennen der DTM und auch des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany live und kostenlos zu sehen

"Wir freuen uns sehr auf das spektakuläre und einmalige Joyn-Auto im DTM-Starterfeld", sagt Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1 und ergänzt "Wir sind Land-Motorsport sehr dankbar für den ersten Anstoß sowie die schnelle und unkomplizierte Umsetzung.