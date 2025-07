Im Vorjahr feierte Nicki Thiim im SSR-Lamborghini auf dem Norisring seinen bisher einzigen DTM-Sieg, wodurch für den Dänen ein Traum in Erfüllung ging.

Er besiegte nicht nur seinen dominanten Teamkollegen Mirko Bortolotti, sondern er gewann ausgerechnet dort, wo Vater Kurt Thiim 1989 und 1991 zwei seiner 20 Siege in der Traditionsserie einfuhr.

"Diese Strecke wird für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", schwärmt der Abt-Lamborghini-Pilot, der nach seinem zweiten Platz in Zandvoort mit Rückenwind nach Nürnberg reist, wo in einer Woche die DTM gastiert.

Aber worauf kommt es auf dem 2,161 Kilometer kurzen Stadtkurs, der vor allem aus Vollgas-Passagen besteht, an?

"Auf dem Papier sieht die Strecke mit nur vier Kurven einfach aus", sagt Thiim. "Aber jeder Fehler wird hart bestraft. Man muss das Risiko richtig einschätzen, denn auf dem Norisring sind Mauer und Leitplanken sehr nah. Das erfordert Millimeter-Arbeit und sorgt für einen Adrenalin-Kick im Cockpit."

Eine Rolle spielt dabei auch die Tatsache, dass es sich um den einzigen Stadtkurs Deutschlands handelt. "Über die Strecke rollt das ganze Jahr lang der Straßenverkehr. Der Asphalt ist deshalb sehr uneben und wellig", weiß der Routinier, der dank Aston-Martin-Freigabe im Lamborghini sitzt.

"Wenn man dann in einem DTM-Auto mit über 250 km/h darüberfährt, muss man teilweise andere Linien fahren, um mehr Grip zu bekommen. Auch das macht den besonderen Reiz aus."

Das spielt vor allem beim Anbremsen der ersten Kurve eine große Rolle. Denn die Bodenwellen machen das Bremsen selbst mit dem ABS, das die GT3-Autos serienmäßig an Bord haben, zur Herausforderung. Denn selbst wenn das Rad nicht blockiert und die Bremse aufmacht, erreichen die Piloten nicht die erwünschte Bremswirkung, wenn die Linie nicht stimmt.