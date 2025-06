Platz 3: Jack Aitken (Emil Frey Racing - Ferrari)

40 Punkte! Aitken war an dem Wochenende der erfolgreichste Fahrer und meldet sich im Titelkampf an. Während er am Samstag noch zum Verfolgerfeld gehörte, brillierte der ehemalige Formel-1-Fahrer am Sonntag. Pole Position und Rennsieg! Dabei DEN Move des Wochenendes an Rene Rast zum Sieg verübt. Grandiose Leistung.