DTM - Mercedes auf Mission "DTM-Champion 2026": Diese Fahrer sollen es richten
- Veröffentlicht: 24.02.2026
- 15:29 Uhr
- ran.de
Seit 2021 wartet Mercedes auf den Fahrertitel. 2025 schrammte man nur knapp an der Meisterschaft vorbei. Jetzt hat die Marke ihre Fahrer für 2026 bekanntgegeben.
Mercedes will in der DTM endlich wieder den Fahrertitel holen. Dafür setzt die Traditionsmarke auf Kontinuität.
Mercedes-AMG Motorsport geht wie schon 2025 mit zwei Teams und vier Autos an den Start. Für die Mission "DTM-Champion 2026" bleiben Lucas Auer und Tom Kalender beim Team Landgraf sowie Maro Engel und Jules Gounon bei der Winward-Mannschaft.
2026 tritt Mercedes-AMG seine 37. DTM-Saison an. Mit zwölf Fahrer- und 16 Hersteller-Meisterschaften ist die Marke der erfolgreichste Hersteller in der Geschichte der Serie. Den letzten Fahrertitel holte Mercedes 2021 mit Maximilian Götz.
In der Saison 2025 schrammte Auer nur knapp am Triumph vorbei, er wurde in der Endabrechnung mit vier Punkten Rückstand auf Champion Ayhancan Güven Vizemeister. Markenkollege Engel belegte nur vier Punkte dahinter den dritten Gesamtrang.
DTM: Auer will "wieder voll angreifen"
"Es ist kein Geheimnis, dass die DTM für mich ein Stück Motorsport-Heimat bedeutet. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die neue Saison", sagte Auer: "Ich gehe in mein zweites Jahr mit dem Mercedes-AMG Team Landgraf – 2025 haben wir stark vorgelegt und eine unglaublich intensive, schöne und erfolgreiche Saison erlebt. Daran wollen wir 2026 anknüpfen und wieder voll angreifen.“
"Wir wissen, was wir können, aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir uns noch weiter steigern können. Darauf wollen wir uns konzentrieren und dafür geben wir alles. Das große Ziel ist der DTM-Titel", stellte Engel klar.
Für Jules Gounon und Tom Kalender war 2025 das Debütjahr in der DTM. Gounon erreichte insgesamt drei Podestplätze und beendete die Meisterschaft auf Platz neun. In seiner Rookie-Saison wurde Kalender 21.
Die neue DTM-Saison beginnt vom 24. bis 26. April 2026 am Red Bull Ring in Österreich. Insgesamt stehen 16 Rennen an acht Rennwochenenden in Österreich, Deutschland und den Niederlanden auf dem Programm.