DTM - Mercedes auf Mission "DTM-Champion 2026": Diese Fahrer sollen es richten

Seit 2021 wartet Mercedes auf den Fahrertitel. 2025 schrammte man nur knapp an der Meisterschaft vorbei. Jetzt hat die Marke ihre Fahrer für 2026 bekanntgegeben.

Mercedes will in der DTM endlich wieder den Fahrertitel holen. Dafür setzt die Traditionsmarke auf Kontinuität.

Mercedes-AMG Motorsport geht wie schon 2025 mit zwei Teams und vier Autos an den Start. Für die Mission "DTM-Champion 2026" bleiben Lucas Auer und Tom Kalender beim Team Landgraf sowie Maro Engel und Jules Gounon bei der Winward-Mannschaft.

2026 tritt Mercedes-AMG seine 37. DTM-Saison an. Mit zwölf Fahrer- und 16 Hersteller-Meisterschaften ist die Marke der erfolgreichste Hersteller in der Geschichte der Serie. Den letzten Fahrertitel holte Mercedes 2021 mit Maximilian Götz.

In der Saison 2025 schrammte Auer nur knapp am Triumph vorbei, er wurde in der Endabrechnung mit vier Punkten Rückstand auf Champion Ayhancan Güven Vizemeister. Markenkollege Engel belegte nur vier Punkte dahinter den dritten Gesamtrang.