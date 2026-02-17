DTM 2026 live auf ProSieben, Joyn und ran.de
DTM 2026: Manthey mit starkem Porsche-Aufgebot und großen Ambitionen - "Motiviert in neue Saison"
- Veröffentlicht: 17.02.2026
- 12:04 Uhr
- Anne Malin, Manthey
In der DTM-Saison 2026 geht Manthey mit zwei neuen Porsche 911 GT3 R für Werkspilot Thomas Preining und Neuzugang Ricardo Feller an den Start. Damit will der Rennstall an den Erfolg der vergangenen Saison anknüpfen.
Manthey startet in der DTM 2026 mit einem hochkarätigen Porsche-Aufgebot. Das Team aus Meuspath bringt zwei neue, bis zu 565 PS starke Porsche 911 GT3 R Evo an den Start und setzt dabei auf den österreichischen Porsche-Werksfahrer Thomas Preining sowie Neuzugang Ricardo Feller.
Der Schweizer feierte bereits im Januar beim 24-Stunden-Rennen in Daytona sein Debüt für das Team und bringt Erfahrung aus vier DTM-Saisons mit. In dieser Zeit gelangen Feller drei Siege.
"Ich freue mich riesig, weiterhin Teil der DTM zu sein. Mit dem Wechsel zu Manthey geht für mich ein Traum in Erfüllung", erzählt der 25-Jährige. Zum Auftakt hat der Linzer Preining direkt ein Heimspiel: Vom 24. bis 26. April 2026 finden die beiden Auftaktrennen erstmals auf dem Red Bull Ring in Österreich statt.
DTM-Champion Preining zeigt sich zuversichtlich
Preining gehört mit bislang acht Rennsiegen zu den erfolgreichsten Fahrern der aktuellen DTM-Ära. Der Champion von 2023 geht bereits in sein viertes gemeinsames Jahr mit Manthey.
"Die Zusammenarbeit mit dem Team ist über die Jahre immer enger geworden und die Abläufe sind inzwischen hervorragend eingespielt", sagt Preining: "In den vergangenen drei Jahren haben wir gezeigt, dass wir konstant um die Meisterschaft kämpfen können."
DTM Update #1 2026: Land Motorsport fährt Porsche
Raeder: "Haben uns nach den Erfolgen nicht ausgeruht"
Nach dem Gewinn der Fahrer-, Team- und Rookie-Wertung im Vorjahr geht Manthey auch 2026 mit klar definierten sportlichen Zielen in die DTM.
"2025 war für uns ein außerordentlich erfolgreiches Jahr in der DTM. Wir haben uns nach den Erfolgen aber nicht ausgeruht, sondern wollen genauso gut vorbereitet und motiviert in die neue Saison starten. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam mit Thomas und Ricardo erreichen können", sagt Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH.
