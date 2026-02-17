In der DTM-Saison 2026 geht Manthey mit zwei neuen Porsche 911 GT3 R für Werkspilot Thomas Preining und Neuzugang Ricardo Feller an den Start. Damit will der Rennstall an den Erfolg der vergangenen Saison anknüpfen.

Manthey startet in der DTM 2026 mit einem hochkarätigen Porsche-Aufgebot. Das Team aus Meuspath bringt zwei neue, bis zu 565 PS starke Porsche 911 GT3 R Evo an den Start und setzt dabei auf den österreichischen Porsche-Werksfahrer Thomas Preining sowie Neuzugang Ricardo Feller.

Der Schweizer feierte bereits im Januar beim 24-Stunden-Rennen in Daytona sein Debüt für das Team und bringt Erfahrung aus vier DTM-Saisons mit. In dieser Zeit gelangen Feller drei Siege.

"Ich freue mich riesig, weiterhin Teil der DTM zu sein. Mit dem Wechsel zu Manthey geht für mich ein Traum in Erfüllung", erzählt der 25-Jährige. Zum Auftakt hat der Linzer Preining direkt ein Heimspiel: Vom 24. bis 26. April 2026 finden die beiden Auftaktrennen erstmals auf dem Red Bull Ring in Österreich statt.