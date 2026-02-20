- Anzeige -
DTM 2026 live auf ProSieben, Joyn und ran.de

DTM: Spektakuläre Rückkehr! Mirko Bortolotti wechselt zum Grasser Racing Team

  • Veröffentlicht: 20.02.2026
  • 10:59 Uhr
  • ran.de
© IMAGO/IBEX.agency

Mirko Bortolotti wird auch 2026 in der DTM fahren. Der Champion von 2024 kehrt zum Grasser Racing Team zurück.

Das DTM-Team Grasser hat das Fahrerduo für die Saison 2026 bekanntgegeben.

Wie der Rennstall aus Österreich verkündete, wird Ex-DTM-Champion Mirko Bortolotti neben dem Dresdner Maximilian Paul einen der beiden neuen Lamborghini Temerario GT3 fahren.

Bortolotti trat bereits von 2015 bis 2022 als Lamborghini-Werksfahrer für den Rennstall von Gottfried Grasser an. 2023 und 2024 fuhr er für SSR Performance, 2025 für Abt Sportsline.

Mit diesem Boliden geht das Grasser Racing Team 2026 an den Start.
Mit diesem Boliden geht das Grasser Racing Team 2026 an den Start.© Grasser Racing Team
Bortolotti möchte an erfolgreiche Vergangenheit anknüpfen

"Ich freue mich sehr, wieder bei GRT zu sein und die Herausforderung Temerario GT3 zusammen anzugehen", wird der 36-jährige Bortolotti in der Pressemitteilung zitiert, "gemeinsam haben wir in der Vergangenheit unzählige internationale Erfolge gefeiert und in dieser Kombination auch in der DTM das bis dato beste Ergebnis des Teams erzielt. Daran möchten wir anknüpfen, wissen aber auch, dass die Prioritäten mit dem neuen Auto erstmal woanders liegen werden".

Auch Bortolottis Teamkollege Paul, der kürzlich zum Lamborghini-Werksfahrer befördert wurde, fuhr ebenfalls schon für den Grasser-Rennstall. Als Gaststarter schaffte es der Sachse 2023 am Nürburgring auf Anhieb zum Sieg.

VIDEO: DTM 2026: Land Motorsport fährt Porsche

"Ich bin unbeschreiblich dankbar für die Möglichkeit, mit GRT in der DTM anzutreten", wird der 25-Jährige zitiert, "wieder einen Lamborghini von GRT zu fahren, ist etwas ganz Besonderes. Wir haben damals gemeinsam unseren ersten DTM-Sieg gefeiert und seitdem immer einen engen Austausch gepflegt".

Mit Bortolotti und Paul sieht sich Teamchef Grasser gut vorbereitet auf die Saison 2026. "Nach über einem Jahrzehnt mit dem Lamborghini Huracan GT3 freuen wir uns auf den Temerario GT3. Mit unserem Line-up fühlen wir uns für das bevorstehende Lehrjahr perfekt aufgestellt. Mirko ist ein integraler Bestandteil der Erfolgsgeschichte von Lamborghini und GRT", sagte Grasser.

VIDEO: DTM: So krass wird die Saison 2026

Und weiter: "Wir haben 2022 in der DTM auf Anhieb um den Titel gekämpft und sind bereit für eine Revanche. Max ist als erster DTM-Sieger unseres Teams ebenfalls ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Er bildet zusammen mit Mirko ein starkes Team. Wir sind zuversichtlich, von Anfang an gute Ergebnisse einfahren zu können", so Grasser weiter.

