Team Comtoyou Racing verkündet ihre Fahrerpaarung für die anstehende DTM-Saison im Jahr 2026. Die Fans der DTM dürfen sich auch 2026 auf Aston Martin freuen. Das Team Comtoyou Racing setzt in der kommenden Saison zwei Aston Martin Vantage GT3 ein und vertraut dabei auf einen Publikumsliebling:

"Das waren richtige Krieger": Warum Nicki Thiim die alte DTM so fasziniert Der zweimalige Langstrecken-Weltmeister Nicki Thiim (DK) verstärkt die Mannschaft aus Belgien, die nach dem DTM-Debütjahr den nächsten Schritt gehen möchte. Das zweite Cockpit besetzt der Belgier Nicolas Baert.

Comtoyou Racing mit Thiim und Baert Comtoyou Racing gewinnt mit Thiim einen erfahrenen GT3-Piloten. "Die DTM ist eine der härtesten und am stärksten umkämpften Meisterschaften weltweit", sagt der Werksfahrer von Aston Martin. "Dieses Jahr gemeinsam mit Aston Martin zu starten, ist ein Traum. Ich habe mit dem Vantage schon in so vielen anderen Rennserien gewonnen, dass ich es kaum erwarten kann, mit Aston Martin auch in der DTM um Siege zu kämpfen." Der Sohn der DTM-Ikone Kurt Thiim (Champion von 1986) ist zweimaliger GTE-Pro-Champion der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. Mit Comtoyou Racing verbindet den 36-Jährigen vor allem der größte Erfolg der Teamgeschichte, als Thiim und das Team 2024 gemeinsam den Gesamtsieg beim legendären 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps feierten. Für Baert steht das zweite Jahr in der DTM an. Der Sohn von Teameigner Jean-Michel Baert sammelte in seiner Debütsaison wichtige Erfahrungen und möchte 2026 darauf aufbauen. "Wir haben 2025 viel gelernt", betont der 24-Jährige.

