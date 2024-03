DTM: Als Michael Schumacher für einen großen Skandal sorgte

Anzeige Ein Kapitel in 40 Jahren DTM gehört auch Michael Schumacher. Er bestritt nur fünf Rennen – doch damit schrieb er Geschichte. Wenn auch anders als erhofft. Von Andreas Reiners Michael Schumacher versuchte zu retten, was nicht mehr wirklich zu retten war. Er verlor kurz nach dem Start des vorletzten Saisonrennens der DTM 1990 irgendwie die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evo II. Vor der ersten Kurve des Hockenheimrings nahm er deshalb den Notausgang und räuberte durch das Gras. Eine Abkürzung mit Folgen. Schumacher rumpelte mit seinem Boliden parallel zum Feld, das Auto hüpfte, Schumi kämpfte - und traf, als er es wieder auf die Strecke schaffte, den BMW von Johnny Cecotto. Fertig war der erste Skandal seiner damals noch sehr jungen Karriere. Und das nach nur wenigen Rennmetern, den ersten seiner DTM-Laufbahn. Denn er sorgte mit dem Crash dafür, dass das Saisonfinale 1990 in Hockenheim in die DTM-Geschichte einging. Und der damals 21-jährige Schumacher gleich mit. Es kommt schließlich nicht so oft vor, dass ein Crash eine Meisterschaft mit entscheidet.

DTM 1990: Stuck holt sich den Titel BMW-Mann Cecotto ging als Spitzenreiter in die letzten beiden Rennen am 14. Oktober 1990, er führte mit 19 Punkten Vorsprung auf Hans-Joachim Stuck im Audi. Es gab nach dem Crash einen Neustart, mit einem Ersatzauto war Cecotto aber chancenlos. Beide Rennen gewann schließlich Stuck, der im Premierenjahr von Audi auch gleich den Titel holte. "Dieses schmutzige Spiel hat mit Sport nichts zu tun", schimpfte Cecotto anschließend. Schumacher gehörte damals mit Heinz-Harald Frentzen und Karl Wendlinger zum Mercedes-Juniorenteam, ging mit den beiden Kollegen in der Sportwagen-WM an den Start und gewann zudem die Formel 3. Mercedes ermöglichte Schumacher damals den Gaststart in der DTM. Geäußert hat sich Schumacher zu der Aktion nie. "Natürlich bin ich immer noch wütend", betonte dafür Cecotto in der BMW-Dokumentation "Adrenalin", versehen mit einem breiten Lachen. Ändern kann es der Italiener sowieso nicht mehr. "In Hockenheim, glaube ich, war es Absicht. Es war unglaublich, denn er war weit hinter mir, aber er schaffte es, mich in der ersten Kurve durch das Gras voll zu treffen. Es ist also wirklich unglaublich." Für den 2019 verstorbenen Schnitzer-Teamchef Charly Lamm war es "ein trauriges Finale", wie er einmal sagte: "Das ist für mich immer noch ein Mysterium, was damals passiert ist und es war mein bitterster DTM-Moment".

Schumacher-Crash: "Das war ganz sicher keine Absicht" Andere wiederum sehen es etwas anders, glauben trotz der schon damals vorhandenen Fähigkeiten von Schumacher nicht, dass er es geschafft hat, die Kurve zu schneiden und unter 30 Autos Cecotto herauszupicken. "Das war ganz sicher keine Absicht", sagte Stuck bei Motorsport-Total. "Michael und ich haben darüber ein paar Mal gesprochen. Ihm hat es auch leidgetan, weil er zum ersten Mal dabei war - und sich nicht durch irgendwelche Aktionen einen schlechten Ruf machen wollte." Dass es zu dem Unfall kam, führt Stuck darauf zurück, dass Schumacher "halt fahrgeil" war. Er wollte „es halt doch probieren", so Stuck. Probieren konnte er es im zweiten Rennen des Wochenendes nicht noch einmal, er ging nach dem Crash nicht an den Start. Dafür aber 1991 noch vier weitere Male, am Norisring und am Flugplatz Diepholz. Und wieder knallte es.

Diesmal räumte er im ersten Lauf auf dem Norisring nach dem Start auf dem Weg zur Grundig-Kehre den von der Pole aus gestarteten Altfrid Heger ab. Zuvor war Schumacher von einem anderen Konkurrenten leicht berührt worden.

Schumacher: Und wieder ein Crash "Es ist nun schon das zweite Mal, dass Schumacher beim ersten Start einen großen Fehler macht. Und ich denke, man muss mit ihm für die Zukunft sprechen, denn er ist ziemlich schnell und sehr sympathisch. Aber so etwas ist nicht nötig, denn wir müssen 44 Runden fahren. Und man kann das Rennen nicht auf der Start- und Ziellinie gewinnen", sagte Heger. Schumacher selbst betonte, er sei vor Heger gewesen. "Als ich bremste, spürte ich, wie mich jemand von hinten anschob. Mein Auto ist ein bisschen gerutscht. Ich schob einen anderen an. Er hat sich vor mir gedreht. Und danach war die Situation klar."

Schumacher: DTM war nicht sein Ding Klar war vor allem, dass die DTM nicht sein Ding war. Immerhin sah er nach dem erneuten Unfall auf dem Norisring zweimal die Zielflagge. In Nürnberg wurde er im zweiten Lauf 25., in Diepholz dann im ersten Rennen 14. – sein bestes Ergebnis im Tourenwagen. "Es war irgendwie nicht so mein Ding, in einem Auto mit Dach zu sitzen", sagte er einmal. Das war bei den Sportwagen, wo er auch ein Dach über dem Kopf hatte, anders. "Ich weiß nicht warum, aber es ging auf Anhieb alles viel besser. Die hohen Geschwindigkeiten haben mir Spaß gemacht. Ich glaube, hier habe ich die Grundlage für das spätere F1-Gefühl gelegt." In der DTM ging er nicht mehr an den Start. Denn drei Wochen später feierte er in Spa sein Debüt in der Formel 1. Der Rest ist Geschichte. Das Händchen für Skandale blieb allerdings. Auch in diesem Jahr ist die DTM wieder im Free-TV zu sehen: Los geht's mit dem Saisonauftakt in Oschersleben - vom 26. - 28.04. LIVE auf ProSieben, JOYN, in der ran-App und im Stream auf ran.de!