Probleme aus der Vorsaison scheinen bei Rene Rast nicht gelöst sein. Kann er in der Saison 2025 (live auf ProSieben, Joyn und ran.de) trotzdem nach seinem vierten Titel greifen?

Kann Rene Rast 2025 nach seiner "schwierigsten Saison" in der DTM zurückschlagen und seinen vierten Titel holen? Vor dem Saisonauftakt am Wochenende in Oschersleben bremst der 38-jährige BMW-Werkspilot die Erwartungen: Die Testfahrten deuten darauf hin, dass die Probleme des Vorjahres nicht gelöst sind, obwohl man Hoffnungen in das neue M4-GT3-Evopaket und den neuen Pirelli-Slick gesetzt hatte.

"Ich hoffe, dass wir unsere Qualifying-Schwäche ausmerzen konnten, aber es sah in Oschersleben leider nicht danach aus", sagt Rast. "Wir wissen: Oschersleben ist nicht die BMW-Strecke schlechthin, wir haben uns sehr schwer getan. Ich hoffe, dass noch ein Wunder passiert und wir vielleicht doch noch irgendwo ein bisschen Zeit finden."

Aktuell fehle auf die Spitze "eine Sekunde", offenbart Rast. Das ist in der DTM, in der das Feld auch durch die Balance of Performance (BoP) sehr eng beisammen liegt, eine Welt. "Wir müssen schauen, ob uns das jetzt über die Wochen magischerweise zugeflogen kam."