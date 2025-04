DTM 2025 - David Schumacher: "Mick in der DTM? Er hätte gute Chancen"

David Schumacher überlegte kurz, dann fiel die Antwort doch recht deutlich aus: Ja, der 23-Jährige vermisst die DTM . Zuletzt war er 2023 in der Rennserie an den Start gegangen.

Vor dem Start der neuen DTM-Saison ( live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App ) spricht David Schumacher über seinen Job als ran-Experte, das neue Rennformat, das Standing der Rennserie und die Chance, dass Mick Schumacher an den Start geht.

12. bis 14. September: Red Bull Ring (Österreich) In der Steiermark liegt der 4,326 Kilometer lange Red Bull Ring. Der einstige F1-Kurs, auf dem zwischen 2001 und 2003 auch die DTM zu Gast war, lag seit 2003 brach und war in den Folgejahren samt Tribünen sukzessive abgerissen worden. 2011 konnte der Rennbetrieb wieder aufgenommen werden, und auch die DTM kehrte in jenem Jahr wieder zurück.

8. bis 10. August: Nürburgring (Deutschland) Diese Strecke ist eine wahre Herausforderung für Fahrer und Boliden. Keine andere bietet eine derartige Mixtur aus schnellen Passagen, engen Kurven und einer Berg- und Talfahrt, die an eine Achterbahn erinnert. Dazu ist das Wetter in der Eifel unberechenbar, kann blitzschnell umschlagen und damit eine Umstellung der Rennstrategie nötig machen.

6. bis 8. Juni: Circuit Zandvoort (Niederlande) Zandvoort - eine der Traditionsstrecken in der DTM. Seit Anfang des Jahrtausends wird die Rennserie, mit kleineren Unterbrechungen, in dem idyllischen Ort in den Niederlanden veranstaltet. Der Circuit bietet dabei nicht nur spektakuläre Rennaction, sondern vermittelt dank Nordsee-Atmosphäre bei dem ein oder anderen auch noch Urlaubsstimmung.

23. bis 25. Mai: DEKRA Lausitzring (Deutschland) Im Kreis der besten europäischen Rennstrecken ist der 4,575 Kilometer lange Lausitzring noch ein Rookie, modern ist das Areal aber allemal. Auf dem EuroSpeedway Lausitz - so wird der Kurs auch genannt - wird erst seit 2000 gestartet, vor bis zu 120.000 Fans. In Sachen DTM ist die Strecke bereits ein Oldie. 2019 fand hier das 500. Rennen statt.

25. bis 27. April: Motorsport Arena Oschersleben (Deutschland) Zum Saisonauftakt gastiert die DTM wie schon 2024 in Oschersleben. 1997 eröffnet, war es die dritte permanente Rennstrecke in Deutschland, nach Nürburg- und Hockenheimring. 2000 war die Rennserie zum ersten Mal in der Motorsport Arena zu Gast. Nach einer Pause ist die 3,667 Kilometer lange Strecke seit 2023 wieder zurück im Kalender.

DTM-Rennkalender 2025 Zwischen April und Oktober werden 2025 in drei Ländern insgesamt 16 DTM-Rennen ausgetragen ( live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App ). Die Stationen versprechen dabei viel Spannung und Action. ran stellt den Kalender für 2025 vor.

Schumacher: Wir sind meistens gleichzeitig mit den Fahrern an der Strecke. Dann folgen ein paar Stunden Vorbereitung, kurze Besprechungen – und dann geht es auch schon in die Live-Phase über. Jeder weiß genau, wo er zu stehen hat, wann er dran ist. Es ist alles durchgetaktet. Und da merkt man dann schon: Auch als Experte muss man liefern, nur eben auf eine andere Art.

David Schumacher: "Versuche, das große Ganze zu betrachten"

ran: Sind Sie als ehemaliger Fahrer besonders kritisch im Umgang mit Ihren Kollegen?

Schumacher: Es kommt auf die Situation an. Ich bin grundsätzlich keiner, der gerne öffentlich auf einen Fahrer draufhaut – gerade, weil ich selbst ein paar Unfälle in der DTM hatte. Da wäre ich vielleicht nicht der Richtige, um besonders scharf zu urteilen. Ich versuche, das große Ganze zu betrachten. Wenn ein Crash eindeutig von einer Seite verschuldet wurde, spreche ich das natürlich an – auch mit Erklärung, warum so etwas passieren kann. Aber pauschal kritisch bin ich eher nicht. Niemand will sich ein negatives Image aufbauen – gerade in einem Fahrerlager, wo man sich kennt, oft wieder begegnet und letztlich gemeinsam an einem Strang zieht. Wir liefern Entertainment für die Fans, aber auch für die Marken. Da ist übertriebene Kritik aus meiner Sicht fehl am Platz.

ran: Wie ist denn das Feedback der Fans zu Ihrer Rolle?

Schumacher: Überraschend positiv – und das freut mich natürlich sehr. Anfangs gab es hier und da Zweifel: 'Ob David Schumacher nach zwei Jahren DTM und in so jungem Alter schon der richtige Experte ist?' Aber viele haben ihre Meinung schnell geändert, als sie gesehen haben, dass ich in der Materie wirklich drinstecke. Ich kenne die Abläufe, weiß, wie sich bestimmte Situationen auf der Strecke anfühlen – und kann das hoffentlich auch gut rüberbringen. Bisher kam nur Lob – negatives Feedback habe ich gar nicht bekommen.

ran: 2025 treten neun Hersteller mit 24 Fahrzeugen an. Wie bewerten Sie die Entwicklung der DTM?

Schumacher: Wenn man das mit Ende 2021 vergleicht, ist das ein riesiger Schritt nach vorn. Die Entwicklung ist definitiv positiv – auch das Zusammenspiel mit dem ADAC funktioniert besser, als ich es zunächst erwartet hätte. Die DTM bleibt die Top-Adresse im GT3-Bereich, das Nonplusultra. Hier fahren die besten Fahrer jeder Marke gegeneinander – wer sich hier durchsetzt, kann sich überall durchsetzen. Für mich ist es noch immer eine der spannendsten Serien überhaupt.

ran: Der Motorsport hat es heute nicht mehr ganz so leicht. Warum ist die DTM trotzdem so erfolgreich als eine Art Überlebenskünstler?

Schumacher: Ich glaube, das liegt am Image der Serie. Die DTM ist einzigartig – ein Fahrer pro GT3-Auto, ein klarer Fokus auf Performance. Mein Vater hat immer gesagt: Formelautos sind Rennwagen – GT-Autos sind zum Rennfahren. Und genau das zeigt sich bei jedem Rennen. Die Spannung ist da, und das unterscheidet die DTM von vielen anderen Serien. Wenn man heute die Formel 1 anschaut, kann man schon mal einschlafen – bei der DTM bleibt man dran. Ob sie ein Überlebenskünstler ist? Vielleicht. Es gab schwierige Phasen, gerade beim Übergang von Class One zu GT3. Aber die Richtung stimmt, und die Serie hat sich stabilisiert.