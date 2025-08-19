Anzeige
DTM live auf ProSieben, Joyn und ran.de

DTM: Rennwochenende am Sachsenring im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 20.08.2025
  • 08:39 Uhr

In der DTM wartet das sechste Wochenende der Saison 2025 auf die Rennfahrer. So seht ihr das Rennen am Sachsenring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die DTM-Saison 2025 ist in vollem Gange. Das sechste Rennwochenende des Jahres findet dabei auf dem traditionsreichen Sachsenring statt.

Vor dem Wochenende in Hohenstein-Ernstthal grüßt Lucas Auer mit 137 Punkten weiter von der Spitze der Fahrerwertung. Hinter dem Österreicher ist es allerdings weiter eng.

Anzeige
Anzeige
Start zum DTM Rennen am Sonntag in Zandvoort mit Sieger Rennen 6, 33 Rene Rast (GER), BMW M4 GT3 EVO, Team: Schubert Motorsport (GER) in Front NLD, Motorsport, DTM 2025, Rennen 6, Circuit Zandvoort...

Alle Sessions der DTM am Sachsenring LIVE und KOSTENLOS auf Joyn!

Das DTM-Rennwochenende am Sachsenring gibt's im Livestream auf Joyn.

Anzeige

Mit Jack Aitken (129 Punkte), Jordan Pepper (122), Rene Rast (117), Thomas Preining (115) und Maro Engel (114) dürfen sich gleich fünf Fahrer weiter durchaus Hoffnungen auf den Titel machen.

Bei noch insgesamt drei Rennwochenenden könnte jeder Fehler aber das Ende der Träume bedeuten.

ran fasst alle wichtigen Informationen rund um das DTM-Wochenende am Sachsenring kompakt zusammen

Anzeige

DTM live: Zeitplan zum Rennwochenende am Sachsenring

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DTM live im Free-TV: Laufen die Sachsenring-Rennen im Free-TV?

Ja. Die beiden Rennen am Sachsenring werden von ProSieben übertragen.

Das Freie Training und das Qualifying am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es im Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen.

DTM am Sachsenring live: Wo kann ich das Rennen live im Stream sehen?

Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn und ran.de gestreamt.

Anzeige

Sachsenring-Rennen live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store), dort gibt's Liveticker zu jeder DTM-Session.

Mehr News und Videos
Sebastian Vettel als Privatmann im Formel-1-Fahrerlager 2024
News

Sebastian Vettel: Welche Regeln für 2026 "keinen Sinn" ergeben

  • 20.08.2025
  • 09:04 Uhr
DTM-SEO-Bild
News

DTM 2025: Kalender, Zeitplan, Fahrer, Übertragung im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • 20.08.2025
  • 08:41 Uhr
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 20.08.2025
  • 08:41 Uhr
BoP-Spielchen am Renntag? Der Grasser-Teamchef hat BMW im Verdacht
News

"Werden geschlachtet": Halten Grasser-Rivalen am Samstag Leistung zurück?

  • 19.08.2025
  • 14:27 Uhr
Lucas Auer
News

Schrecksekunde bei Test! DTM-Spitzenreiter Auer in Kollision verwickelt

  • 19.08.2025
  • 11:58 Uhr
Lewis Hamilton wurde nach dem Rennen in China disqualifiziert
News

Ferrari: China-Disqualifikation hat uns "ein bisschen aus der Bahn geworfen"

  • 19.08.2025
  • 08:40 Uhr
Oscar Piastri führt die WM-Gesamtwertung an
News

"Surreal": Tribüne in Melbourne nach Piastri benannt

  • 19.08.2025
  • 07:29 Uhr
Esteban Ocon fühlt sich bei Haas wohl und tritt gegen Alpine nach
News

Haas als Team "gesünder": Ocon tritt nochmal gegen Alpine nach

  • 18.08.2025
  • 19:10 Uhr
George Russell 2022 mit seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton
News

George Russell gesteht: Ich war wegen Hamilton beim Psychologen

  • 18.08.2025
  • 15:28 Uhr
Designstudie zum neuen Formel-1-Reglement für 2026
News

Wie die FIA 2026 "unnatürliche Dinge" verhindern will

  • 18.08.2025
  • 12:36 Uhr