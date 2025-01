Endlich offiziell: Lamborghini präsentiert BMW-Mann als neuen Motorsportchef

Jetzt ist es endlich auch offiziell: Der Italo-Kanadier Maurizio Leschiutta wird neuer Motorsportchef von Lamborghini! Er berichtet direkt an Lamborghinis Technikvorstand Rouven Mohr, der seit dem Aus für Giorgio Sanna im März 2024 interimistisch für alle Rennsport-Aktivitäten der italienischen Audi-Tochter verantwortlich zeichnete.

"Ich freue mich sehr, der Lamborghini Squadra Corse beizutreten. Für mich ist es ein wichtiger Meilenstein, Teil einer so etablierten und angesehenen Marke zu werden", sagt Leschiutta, der 30 Jahre Motorsport-Erfahrung mitbringt und vor seinem Wechsel nach Italien seit 2021 das LMDh-Projekt von BMW leitete.

Zudem bringt er Formel-1-Erfahrung mit, arbeitete elf Jahre bei Ferrari und dessen Kundenteam Sauber mit Fokus auf die Motorenentwicklung in der Königsklasse des Motorsports, ehe er in den GT-Sport wechselte.

Leschiutta schon seit Dezember bei Lamborghini

"Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, einen kleinen Absatz auf einer der vielen Seiten in den Geschichtsbüchern von Lamborghini zu schreiben. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen der kommenden Jahre zusammen meistern werden", sagt Leschiutta über seine neue Aufgabe.

Motorsport-Total.com berichtete schon im November 2024, dass Leschiutta die Lamborghini-Sportabteilung übernehmen soll - und der neue Mann geht offenbar schon seit Dezember in Sant'Agata Bolognese ein und aus. Kommuniziert wurde die Angelegenheit aber erst jetzt.

LMDh-Engagement wird in IMSA-Serie fortgesetzt

Die Verantwortung von Leschiutta umfasst, wie Lamborghini in der Pressemitteilung erwähnt, die "kontinuierliche Weiterentwicklung" des Lamborghini-SC63-LMDh-Prototyps, der im Jahr 2025 nach dem WEC-Aus nur noch in der US-amerikanischen IMSA-Serie unter der Nennung von Lamborghini Squadra Corse eingesetzt wird.

Beim 24-Stunden-Klassiker von Daytona Ende Januar, bei dem Leschiutta seinen ersten offiziellen Auftritt haben wird, wird das einzig verbleibende LMDh-Fahrzeug von den Werksfahrern Mirko Bortolotti, Romain Grosjean, Daniil Kwjat und Edoardo Mortara pilotiert. In der GTD-Pro-Klasse agiert Pfaff Motorsport als neues GT3-Team der Italiener.

DTM-Titelverteidigung und Premiere für neues GT3-Auto

Dazu kommt das GT3-Kundensport-Programm, allem voran die DTM, in der Bortolotti 2024 mit dem Titel für eine Lamborghini-Sternstunde sorgte. 2025 steht die Titelverteidigung an, zudem gibt es mit Abt ein neues werksunterstütztes Topteam. Neben der DTM treten Lamborghini-Teams 2025 unter anderem auch in der GT-World-Challenge sowie der britischen und der italienischen GT-Meisterschaft an.

Lamborghini möchte laut eigenen Angaben an das herausragende Jahr 2024, das sechs Fahrertitel und 34 Siege hervorbrachte, anknüpfen. Zudem steht die Entwicklung des neuen GT3-Hoffnungsträger Temerario auf dem Programm, der den erfolgreichen Huracan GT3 Evo2 - zumindest laut dem ursprünglichen Plan - 2026 ablösen soll. Er soll laut den Italienern Anfang des Jahres erste Tests absolvieren.

Leschiutta bringe "enormes Motorsport-Fachwissen mit, und wir hoffen, mit seiner Vision noch mehr Erfolg mit der Lamborghini Squadra Corse zu erzielen", freut sich Lamborghinis Technikvorstand Mohr über den Neuzugang.

"Die nächste Saison verspricht mit Sicherheit viel Spannung für Lamborghini: Im Sommer wird der neue Temerario GT3 vorgestellt, und wir setzen das LMDh-Projekt mit GTP-Einsätzen in der IMSA-Meisterschaft fort. Darüber hinaus läuft die sehr erfolgreiche Lamborghini Super Trofeo weiter", verweist er auf den Lamborghini-Markenpokal.