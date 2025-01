Zudem bringt er Formel-1-Erfahrung mit, arbeitete elf Jahre bei Ferrari und dessen Kundenteam Sauber mit Fokus auf die Motorenentwicklung in der Königsklasse des Motorsports, ehe er in den GT-Sport wechselte.

Die Verantwortung von Leschiutta umfasst, wie Lamborghini in der Pressemitteilung erwähnt, die "kontinuierliche Weiterentwicklung" des Lamborghini-SC63-LMDh-Prototyps, der im Jahr 2025 nach dem WEC-Aus nur noch in der US-amerikanischen IMSA-Serie unter der Nennung von Lamborghini Squadra Corse eingesetzt wird.

Beim 24-Stunden-Klassiker von Daytona Ende Januar, bei dem Leschiutta seinen ersten offiziellen Auftritt haben wird, wird das einzig verbleibende LMDh-Fahrzeug von den Werksfahrern Mirko Bortolotti, Romain Grosjean, Daniil Kwjat und Edoardo Mortara pilotiert. In der GTD-Pro-Klasse agiert Pfaff Motorsport als neues GT3-Team der Italiener.

Dazu kommt das GT3-Kundensport-Programm, allem voran die DTM, in der Bortolotti 2024 mit dem Titel für eine Lamborghini-Sternstunde sorgte. 2025 steht die Titelverteidigung an, zudem gibt es mit Abt ein neues werksunterstütztes Topteam. Neben der DTM treten Lamborghini-Teams 2025 unter anderem auch in der GT-World-Challenge sowie der britischen und der italienischen GT-Meisterschaft an.