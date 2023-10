Anzeige

Das Finale der DTM-Saison 2023 steht an, am Hockenheimring wird der neue Champion gesucht. So seid ihr live im Free-TV und im Livestream dabei.

Mirko Bortolotti, Ricardo Feller oder Thomas Preining - wer wird der Sieger der DTM-Saison 2023? Die Entscheidung fällt am kommenden Wochenende am Hockenheimring!

Aktuell liegt Preining zehn Punkte vor seinem italienischen Rivalen, der Rückstand des drittplatzierten Schweizers Feller auf Preining beträgt 31 Zähler (zum großen ran-Favoritencheck).

Die Chancen von Vorjahressieger Sheldon van der Linde, der bereits 52 Punkte hinter Preining liegt, sind hingegen nur noch theoretischer Natur (zur Fahrerwertung).

"Ich habe super Erinnerungen an die Rennstrecke. Ich bin dort meistens schnell, habe viele Rennen und auch schon Meisterschaften gewonnen", blickt Preining zuversichtlich voraus.

Hauptkonkurrent Bortolotti gibt sich hingegen kämpferisch. Ob er aktuell auf dem ersten oder zweiten Platz stehe, spiele keine Rolle. "Abgerechnet wird wie gewohnt nach dem Wochenende und nicht davor", so der 33-Jährige.

Ihr wollte keine News, Highlight-Clips und Relives verpassen? Dann seid ihr auf unserer DTM-Seite genau richtig aufgehoben!