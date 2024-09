DTM zu Gast am Sachsenring: Titelkampf spitzt sich weiter zu

Anzeige

Mit dem Rennwochenende auf dem Sachsenring geht die DTM in die entscheidende Phase des Titelkampfes.

Nach zehn von 16 Rennen führt Audi-Pilot Kelvin van der Linde (Südafrika) die Gesamtwertung an.

Nur sieben Punkte dahinter folgt der Italiener Mirko Bortolotti, auch Maro Engel befindet sich mit zwölf Zählern Rückstand auf van der Linde in Lauerstellung.

Der Mercedes-Fahrer könnte an diesem Samstag und Sonntag (die Rennen jeweils ab 12:55 Uhr LIVE auf ProSieben, bei JOYN und im Stream auf ran.de und in der ran-App) ebenfalls die Spitze erobern.

Lamborghini-Fahrer Bortolotti hatte im vergangenen Jahr an gleicher Stelle einen Erfolg gefeiert, den er als "einen der emotionalsten Siege" seiner Karriere bezeichnete. Mit Blick auf die wichtigen Rennen am Wochenende machte er jedoch klar, dass der Blick zurück wenig Sinn ergebe. "Letztes Jahr lief es richtig gut, aber das bedeutet nicht automatisch, dass ich wieder gewinne. In der DTM gibt es keine Garantien", sagte der 34-Jährige: "Wir sind als Team auf einem sehr hohen Niveau unterwegs und bestens vorbereitet für den Sachsenring."