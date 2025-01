Überraschung kündigt sich an: Kehrt Edoardo Motara in die DTM zurück?

Spektakuläres Gerücht aus der DTM: Gibt Edoardo Mortara ein Comeback bei Abt in der Traditionsserie? Der Vizemeister des Jahres 2016, der bereits von 2011 bis 2018 für Audi und Mercedes in der DTM am Start war, soll dieses Jahr nach sechs Jahren Pause im Alter von 38 Jahren zurückkommen.

Mortara fuhr schon von 2013 bis 2016 in der DTM für Abt, ehe er zu Mercedes wechselte - und ist seit 2024 Lamborghini-Werksfahrer. Insgesamt holte er in der DTM in 114 Rennen zehn Siege. Er könnte nun bei Abt nach dem Markenwechsel von Audi zu Lamborghini Teamkollege von Champion Mirko Bortolotti werden.

Der Italiener wird ebenfalls mit einem Abt-Wechsel in Verbindung gebracht, da es nicht an einem DTM-Verbleib seines SSR-Performance-Teams aussieht.

Lamborghini bestätigt GT3-Pläne mit Mortara

Mortara war erst am vergangenen Wochenende als vierter Mann bei den 24 Stunden von Daytona im LMDh-Auto von Lamborghini am Start, ist aber keiner der fixen Piloten für die fünf Langstrecken-Rennen, die die italienische Audi-Tochter 2025 in der IMSA-Serie mit dem einzigen verbliebenen SC63 bestreitet.

Stattdessen soll Mortara laut dem Hersteller nach Daytona "im verbleibenden Jahr 2025 in ein GT3-Programm mit Lamborghini einsteigen". Details bleibt man schuldig. Das kommt überraschend, denn Mortara, der aktuell für Mahindra in der Formel E am Start ist, gilt nicht gerade als GT3-Spezialist.

"Ziemlich hart, wenn man mit Spezialisten konfrontiert ist"

2024 hat er die gesamte WEC-Saison im Lamborghini-Hypercar bestritten, doch das Projekt mit Iron Lynx wurde eingestellt. Seine GT3-Einsätze in den GT3-Sportwägen beschränkten sich in den vergangenen Jahren vor allem auf den GT-Welcup in Macau, bei dem er Spezialist ist.

"Macau geht bei mir immer, dort kann ich konkurrenzfähig sein", sagt er bei sportscar365.com über mögliche GT3-Events. "Bei den anderen scheint es für mich ein bisschen schwieriger zu sein, denn man benötigt ein bisschen mehr Übung. Wenn man mit Spezialisten konfrontiert ist, die über 30 Wochenenden pro Jahr fahren, dann ist das ziemlich hart."

Abt-Einstieg wäre für Mortara große Herausforderung

Um dennoch konkurrenzfähig zu sein, bräuchte er mehr Zeit im Lamborghini Huracan GT3 Evo2, "aber ich würde sagen, dass mit der richtigen Vorbereitung und den richtigen Zielen alles möglich ist". Mit der DTM würde sich Mortara der vielleicht herausforderndsten GT3-Serie stellen, in der Profis ohne Teampartner in Sprintrennen gegeneinander antreten.

Zudem wäre sein Teamkollege bei Abt mit Bortolotti voraussichtlich der amtierende Champion.

Ein weiterer DTM-Kandidat für die Saison 2025 ist der Südafrikaner Jordan Pepper, der ebenfalls Teil des Lamborghini-Fahrerkaders ist und im Vorjahr beim Grasser-Team als Ersatz für Christian Engelhart am Sachsenring seine DTM-Premiere gab.

Der 28-Jährige will unbedingt in die DTM zurückkehren und wurde ebenfalls bereits als Abt-Kandidat gehandelt. Laut Informationen von Motorsport-Total.com sieht es aber eher so aus, als würde nicht Pepper, sondern Mortara 2025 bei der Truppe aus Kempten landen.