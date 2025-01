DTM: Kehrt Edoardo Motara überraschend in die Traditionsserie zurück?

Spektakuläres Gerücht aus der DTM: Gibt Edoardo Mortara ein Comeback bei Abt in der Traditionsserie? Der Vizemeister des Jahres 2016, der bereits von 2011 bis 2018 für Audi und Mercedes in der DTM am Start war, soll dieses Jahr nach sechs Jahren Pause im Alter von 38 Jahren zurückkommen.

Mortara fuhr schon von 2013 bis 2016 in der DTM für Abt, ehe er zu Mercedes wechselte - und ist seit 2024 Lamborghini-Werksfahrer. Insgesamt holte er in der DTM in 114 Rennen zehn Siege.

Er könnte nun bei Abt nach dem Markenwechsel von Audi zu Lamborghini Teamkollege von Champion Mirko Bortolotti werden.

Der Italiener wird ebenfalls mit einem Abt-Wechsel in Verbindung gebracht, da es nicht an einem DTM-Verbleib seines SSR-Performance-Teams aussieht.

Mortara war erst am vergangenen Wochenende als vierter Mann bei den 24 Stunden von Daytona im LMDh-Auto von Lamborghini am Start, ist aber keiner der fixen Piloten für die fünf Langstrecken-Rennen, die die italienische Audi-Tochter 2025 in der IMSA-Serie mit dem einzigen verbliebenen SC63 bestreitet.