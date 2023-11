Abu Dhabi: Max Verstappen im Red Bull krönt seine Rekordsaison

Doch weil die ersten Boxenstopps ohne Probleme liefen, blieb ein echter Angriff von Leclerc auf Verstappen aus. In der Folge konnte der Niederländer auf der harten Reifenmischung ein wohliges Polster herausfahren. Zehn Runden vor Schluss betrug sein Vorsprung rund acht Sekunden. Und so kam es, wie es in dieser Saison so oft kommen musste: Verstappen cruiste an der Spitze mal wieder einem souveränen Sieg entgegen.

"Es war eine ganz besondere Saison, die wir sehr genossen haben und wir sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben", sagte Verstappen, der aber noch lange nicht genug hat. In knapp 100 Tagen steht schon wieder der Saisonauftakt 2024 in Bahrain an, dort will er erneut ganz vorne stehen. "Hoffentlich haben wir auch nächstes Jahr wieder ein konkurrenzfähiges Auto und können diesen Schwung fortsetzen und mehr Rennen gewinnen", sagte Verstappen.

Mit seinem dritten WM-Titel, all den Rekorden und Bestmarken "muss man anfangen, über ihn als einen der größten Namen im Sport zu sprechen. Ich denke, er hat sich seinen Platz dort verdient", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner über Verstappen: "Es ist phänomenal, dass er das mit 26 Jahren geschafft hat." Und der Brite machte der Konkurrenz wenig Hoffnung, dass Verstappen nun nachlassen könnte. Denn der "hat noch eine Menge vor", sagte Horner.