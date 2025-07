Am 17. Juli 2015 wird es traurige Gewissheit: Formel-1-Fahrer Jules Bianchi stirbt an den Folgen seines schweren Unfalls vom Japan-Grand-Prix 2014 in Suzuka. Das gibt die Familie Bianchi in einem knappen Statement bekannt. Es lautet: "Jules hat bis zum Schluss gekämpft. Heute endete sein Kampf." Jules Bianchi wurde nur 25 Jahre alt.

Der französische Rennfahrer war am 5. Oktober 2014 beim Regenrennen in Suzuka abgeflogen und in der Auslaufzone mit einem Bergefahrzeug kollidiert, das gerade dabei war, den Sauber von Adrian Sutil abzutransportieren.

Zwar wurde Jules Bianchi nach dem Unfall direkt ins Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten (fast) nichts mehr für ihn tun: Er lag bis zu seinem Tod in einem Koma - zunächst in Japan, später in seiner Heimat in Frankreich, wo er Mitte Juli 2015 seinen schweren Verletzungen erlag.