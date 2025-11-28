Adrian Sutil: Ex-Formel-1-Pilot wohl verhaftet! Das sind die Vorwürfe gegen den Deutschen

Zehn Jahre lang war es relativ still um Adrian Sutil, der nach dem Ende seiner Formel-1-Zeit von der großen Motorsport-Bühne verschwand, jetzt taucht der Deutsche aber wieder in den Schlagzeilen auf - allerdings nicht positiv. Adrian Sutil soll am Donnerstag verhaftet worden sein und nun im Gefängnis sitzen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Gegen Sutil lag ein Haftbefehl vor - mutmaßlich ging es um Betrug. Aus diesem Grund suchten Beamte der Polizei am Donnerstag drei Adressen auf: eine in Monaco, eine in der Schweiz und eine im schwäbischen Sindelfingen. "Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg wurden mehrere Objekte durchsucht", teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Sutil soll in Sindelfingen festgenommen worden sein, bevor er anschließend zum Amtsgericht Stuttgart gebracht wurde, wo ein Richter den Haftbefehl vollzog.

Adrian Sutil: Das wird dem Ex-Formel-1-Pilot vorgeworfen Die Umstände rund um die Festnahme sind derzeit unklar, auch weitere Details sind nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft möchte sich zu den Vorwürfen noch nicht äußern, doch laut Ermittlern soll der Verdacht "des gemeinschaftlichen Betrugs im besonders schweren Fall und der gemeinschaftlichen Unterschlagung" bestehen.

Formel 1: So wird Lando Norris in Katar Weltmeister Bekannt ist, dass Sutil in den vergangenen Jahren mit Luxusautos gehandelt hatte. 2020 war er schon einmal in die Schlagzeilen geraten, weil er mit einem McLaren Senna LM in Monaco in einen Poller gefahren war und diesen dabei schwer beschädigte.

