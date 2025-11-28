- Anzeige -
- Anzeige -
Motorsport Formel 1

Adrian Sutil: Ex-Formel-1-Pilot wohl verhaftet! Das sind die Vorwürfe gegen den Deutschen

  • Aktualisiert: 28.11.2025
  • 21:54 Uhr
  • Motorsport-Total

Zehn Jahre lang war es relativ still um Adrian Sutil, der nach dem Ende seiner Formel-1-Zeit von der großen Motorsport-Bühne verschwand, jetzt taucht der Deutsche aber wieder in den Schlagzeilen auf - allerdings nicht positiv.

Adrian Sutil soll am Donnerstag verhaftet worden sein und nun im Gefängnis sitzen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Gegen Sutil lag ein Haftbefehl vor - mutmaßlich ging es um Betrug. Aus diesem Grund suchten Beamte der Polizei am Donnerstag drei Adressen auf: eine in Monaco, eine in der Schweiz und eine im schwäbischen Sindelfingen.

"Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg wurden mehrere Objekte durchsucht", teilt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Sutil soll in Sindelfingen festgenommen worden sein, bevor er anschließend zum Amtsgericht Stuttgart gebracht wurde, wo ein Richter den Haftbefehl vollzog.

- Anzeige -
- Anzeige -

Adrian Sutil: Das wird dem Ex-Formel-1-Pilot vorgeworfen

Die Umstände rund um die Festnahme sind derzeit unklar, auch weitere Details sind nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft möchte sich zu den Vorwürfen noch nicht äußern, doch laut Ermittlern soll der Verdacht "des gemeinschaftlichen Betrugs im besonders schweren Fall und der gemeinschaftlichen Unterschlagung" bestehen.

Bekannt ist, dass Sutil in den vergangenen Jahren mit Luxusautos gehandelt hatte. 2020 war er schon einmal in die Schlagzeilen geraten, weil er mit einem McLaren Senna LM in Monaco in einen Poller gefahren war und diesen dabei schwer beschädigte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Adrian Sutil hatte schonmal Ärger mit dem Gesetz

Sutil war aber auch bereits während seiner aktiven Formel-1-Zeit mit dem Gesetz in Konflikt geraten: 2011 kam es in einem Nachtclub in Shanghai zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und dem damaligen Lotus-Boss Eric Lux. Dabei verletzte Sutil Lux mit einem kaputten Champagnerglas am Hals und wurde zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt.

Nun muss der frühere Formel-1-Fahrer wohl wirklich in den Knast.

Sutil hatte zwischen 2007 und 2014 128 Formel-1-Starts für Spyker, Force India und Sauber absolviert. Sein bestes Ergebnis war dabei ein vierter Platz beim Rennen in Monza 2009, weswegen er nach dem dritten Platz von Nico Hülkenberg in Silverstone nun der Fahrer mit den meisten Grand-Prix-Starts ohne Podium ist.

Mahr zur Formel 1
Stark im Sprint-Qualifying: Oscar Piastri
News

Piastri holt Sprint-Pole - Norris und Verstappen geschlagen

  • 28.11.2025
  • 19:33 Uhr
Max Verstappen droht offen mit einem Rückzug aus der Formel 1
News

Verlässt Max Verstappen trotz gültigem Vertrag die Formel 1?

  • 28.11.2025
  • 17:42 Uhr
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1 heute live: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 28.11.2025
  • 16:04 Uhr
Verstappen lässt im Endspurt nichts unversucht
News

Verstappen stichelt gegen McLaren: "Haben Fehler gemacht"

  • 28.11.2025
  • 15:57 Uhr
F1 Grand Prix of Qatar - Practice & Sprint Qualifying
News

McLaren gibt im Freien Training von Katar das Tempo vor

  • 28.11.2025
  • 15:42 Uhr
Sebastian Vettel und Max Verstappen zu gemeinsamen Formel-1-Zeiten
News

Vettel huldigt Verstappen: "Er wird immer besser"

  • 28.11.2025
  • 08:02 Uhr
Hadjar fährt ein sehr starkes Rookiejahr
News

Hadjar schielt aufs Red-Bull-Cockpit neben Verstappen

  • 28.11.2025
  • 05:37 Uhr
Darf weiter um die WM kämpfen: Oscar Piastri
News

Piastri: "Kurze Diskussion" über Stallorder bei McLaren

  • 27.11.2025
  • 18:51 Uhr
Hamiltons erste Saison bei Ferrari ist kompliziert
News

Hamilton relativiert: "Frust nach dem Rennen" geschuldet

  • 27.11.2025
  • 16:54 Uhr
Mick Schumacher posiert vor einem Cadillac-Logo (Fotomontage)
News

Überraschende Wende: Mick Schumacher enthüllt Details zur Cadillac-Absage

  • 27.11.2025
  • 09:53 Uhr