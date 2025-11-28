- Anzeige -
Formel 1

Formel 1: McLaren gibt im Freien Training das Tempo vor - Max Verstappen deutlich langsamer als Oscar Piastri und Lando Norris

  • Aktualisiert: 28.11.2025
  • 15:42 Uhr
  • SID

Die Formel 1 ist so spannend wie lange nicht mehr. Im freien Training von Katar haben die McLaren die Nasen vorn. Max Verstappen landet einige Plätze weiter hinten.

Die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris haben im ersten Kräftemessen der Formel 1 in Katar das Tempo vorgegeben.

Der Australier Piastri drehte im einzigen freien Training in 1:20,924 Minuten die schnellste Runde und landete 0,058 Sekunden vor dem englischen WM-Führenden Norris.

Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) war als Sechster hingegen mehr als eine halbe Sekunde langsamer.

Die McLaren-Fahrer gehen somit als Favoriten ins Sprint-Qualifying am frühen Abend deutscher Zeit (ab 18:30 Uhr im Liveticker).

Norris führt in der WM mit je 24 Punkten Vorsprung auf Piastri und Verstappen.

Formel 1: Lando Norris kann in Katar Weltmeister werden

Im Sprint am Samstag (ab 15 Uhr im Liveticker) gibt es acht Punkte für den Sieger, am Sonntag (ab 17 Uhr im Liveticker) folgt der Große Preis von Katar.

Wenn Norris dieses Wochenende mit mindestens 26 Punkten Vorsprung auf seine Verfolger beendet, ist er vorzeitig Weltmeister.

Ansonsten fällt die Entscheidung am 7. Dezember in Abu Dhabi. Für Norris oder Piastri wäre es der erste Weltmeistertitel, Verstappen jagt den fünften in Serie.

Dritter im Freien Training wurde Altmeister Fernando Alonso (Spanien/Aston Martin) vor seinem Landsmann Carlos Sainz (Williams) und Isack Hadjar (Frankreich/Racing Bulls). Der Emmericher Nico Hülkenberg (Sauber) belegte den elften Platz.

