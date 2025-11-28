Die Formel 1 ist so spannend wie lange nicht mehr. Im freien Training von Katar haben die McLaren die Nasen vorn. Max Verstappen landet einige Plätze weiter hinten.

Die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris haben im ersten Kräftemessen der Formel 1 in Katar das Tempo vorgegeben.

Der Australier Piastri drehte im einzigen freien Training in 1:20,924 Minuten die schnellste Runde und landete 0,058 Sekunden vor dem englischen WM-Führenden Norris.

Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) war als Sechster hingegen mehr als eine halbe Sekunde langsamer.

Die McLaren-Fahrer gehen somit als Favoriten ins Sprint-Qualifying am frühen Abend deutscher Zeit (ab 18:30 Uhr im Liveticker).

Norris führt in der WM mit je 24 Punkten Vorsprung auf Piastri und Verstappen.