Max Verstappen hat deutlich gemacht, dass die Autos der nächsten Saison seinen Vorstellungen entsprechen müssen, damit er weiter in der Formel 1 an den Start geht. Rekorde von Lewis Hamilton und Michael Schuhmacher seien ihm völlig egal. Max Verstappen stellt klar, dass sein Verbleib in der Formel 1 vor allem davon abhängt, wie viel Spaß ihm die neuen Regeln machen werden - und nicht von seinen vertraglichen Pflichten bei Red Bull. Der viermalige Weltmeister hatte sich mehrfach kritisch über die Boliden der Generation 2026 geäußert und wünscht sich leichtere Fahrzeuge ohne Hybridtechnik. Sebastian Vettel huldigt Max Verstappen: "Er wird immer besser"

Aston Martin: Adrian Newey steigt zum Teamchef auf Der viermalige Weltmeister betont, dass auch sein bis 2028 laufender Vertrag bei Red Bull nur dann erfüllt wird, wenn ihm die nächste Fahrzeuggeneration Spaß bereitet. Er macht deutlich: "Mein Vertrag läuft bis 2028, aber es hängt von den neuen Regeln 2026 ab, ob sie gut und spaßig sind", erklärt er gegenüber der britischen Nachrichtenagentur "PA": "Wenn sie keinen Spaß machen, dann sehe ich mich nicht wirklich noch länger dabei."

- Anzeige -

- Anzeige -

Verstappen will Rekorde nicht unbedingt erreichen "Sieben WM-Titel [wie bei Michael Schumacher und Lewis Hamilton] sind nicht in meinem Kopf. Ich weiß, dass nach dieser Saison noch drei weitere Jahre kommen [sofern ich nicht zurücktrete]", betonte der Niederländer: "Theoretisch wäre das möglich, aber es ist nichts, was ich unbedingt erreichen muss, bevor ich meinen Helm an den Nagel hänge. Ich kann diesen Sport auch ganz leicht morgen verlassen." Nach seiner Formel-1-Karriere möchte Verstappen in den Langstreckensport wechseln. Auf der Nürburgring-Nordschleife ist er bereits aktiv. Sein Ziel ist zudem ein Start bei den 24 Stunden von Le Mans mit einem eigenen Team. Dieses ist aktuell in der europäischen GT3-Szene aktiv. Außerdem will Verstappen Simracing-Talente für den realen Motorsport begeistern und daran mitarbeiten, E-Sport-Fahrer in professionelle Renncockpits zu bringen. Den Anfang hat sein langjähriger Sim-Racing-Kumpel Christopher Lulham gemacht.

- Anzeige -

- Anzeige -

Formel 1: So reagieren die Fans auf die Disqualifikation von McLaren

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen