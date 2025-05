Bringt dieser Sportwagen-Pilot Mick Schumacher zurück in die Formel 1?

Sportwagenfahrer Dirk Müller ist seit diesem Jahr auch offiziell als Berater an Mick Schumachers Seite. Der Sportwagen-Pilot, der 2004 die 24 Stunden auf dem Nürburgring auf einem werksseitig eingesetzten BMW M3 GTR gewann, will ihn zurück in die Königsklasse bringen. "Mick hat auf jeden Fall das Zeug dazu, in die Formel 1 zurückzukehren", sagt er gegenüber Motorsport-Total.com.