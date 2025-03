Ganz egal, auf wessen Prognosen man auch hört: Für das Schweizer Sauber-Team, das 2026 als Audi in der Formel 1 an den Start gehen wird, erwartet 2025 fast niemand eine erfolgreiche Saison. Auch nicht Christian Danner, und der Grund dafür sei "einfach", erklärt der RTL-Experte: "Das Auto ist schlecht. Punkt."

Beim internen Tipp der Motorsport-Total.com-Redaktion landet das Sauber-Team in der Konstrukteurs-WM 2025 auf dem letzten Platz, und in der datenbasierten Prognose des Technologieunternehmens PACETEQ wird der Rennstall um Nico Hülkenberg nach den Bahrain-Tests ebenfalls an letzter Stelle gesehen.

Im Interview mit WEB.DE sagt Danner: "Auch wenn ich ein bekennender Hülkenberg-Fan bin und ihn als wichtigen deutschen Vertreter in der Formel 1 sehe, muss ich leider realistisch bleiben. Ich fürchte, er wird sich ziemlich genau um den vorletzten Platz herum bewegen."