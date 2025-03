Formel 1 2025 - Kai Ebel über Hülkenberg bei Sauber: "Hat mit F1 eine Rechnung offen"

Am Wochenende startet die neue Formel-1-Saison. Wir haben mit Kai Ebel über brisante Teamduelle, die Diva der Königsklasse, bedenkliche Entwicklungen und die schwierige Situation der F1 in Deutschland gesprochen.

Das Interview führte Andreas Reiners

Als Kai Ebel erstmals von der Formel 1 berichtete, bestritt Michael Schumacher gerade seine erste volle Saison in der Königsklasse.

Seitdem ist jede Menge passiert. Auch vieles, das dem 60-Jährigen nicht gefällt.

"Es ist heute eine ganz andere Formel 1. Mehr Rennen, weniger Europa, das ist der große Unterschied. Früher hatten wir zwei Rennen in Deutschland, überall wurde in den Boxen Deutsch gesprochen. Heute sind wir froh, dass Nico Hülkenberg noch dabei ist und mit Mercedes zumindest noch ein deutsches Team am Start ist", sagte Ebel, der auch die Übernahme durch Liberty Media kritisch sieht. Die Formel 1 habe sich stark Richtung Show und Entertainment entwickelt, so Ebel im ran-Interview, "was oft zu Lasten der sportlichen DNA und der Seele der Formel 1 geht".

Etwas puristischer und minimalistischer kann es ruhig zugehen, denn "wenn man sich die Menschen anschaut, die das ganze Jahr dabei sind – von Teamchefs über Ingenieure bis zu Mechanikern – die wirken am Ende des Jahres um Jahre gealtert".

Vor dem Auftakt "Down Under" haben wir mit dem langjährigen RTL-Reporter Ebel auch über brisante Teamduelle, die Diva der Königsklasse, Mick Schumacher und die schwierige Situation der Formel 1 in Deutschland gesprochen.