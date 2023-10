Anzeige

Erbrechen, Ohnmacht, Schwindel : Der Große Preis von Katar wird für die Formel-1-Fahrer zur Tortur.

Von Franziska Wendler

An dieses Rennen werden sich die Formel-1-Fahrer noch lange erinnern. Allerdings nicht unbedingt positiv. Am Sonntag stieg in Doha der Große Preis von Katar. Ein Grand Prix, der sich für unzählige Fahrer als Tortur herausstellte.

Beim Nachtrennen in Katar hatte es selbst am Abend noch 38 Grad Celsius, zu viel für die eigentlich durchtrainierten und fitten Sportler. Youngster Oscar Piastri erklärte: "Es war ein beeindruckendes Rennen, aber wirklich das anstrengendste, was ich in meiner Karriere bisher hatte!"

Eine Aussage, die gemeinhin Zustimmung fand. Unzählige Piloten hatten auf dem Losail International Circuit zu kämpfen. Mercedes-Pilot George Russell erklärte nach dem Rennen, er habe ab der ungefähr zwölften Runde gedacht, ohnmächtig zu werden.

Randnotiz: Der Brite trainiert eigentlich regelmäßig in der Sauna, um genau für solche Bedingungen vorbereitet zu sein. Doch damit nicht genug. Alpine-Pilot Esteban Ocon mussste sich in den Runden 15 und 16 über zwei Runden hinweg übergeben.