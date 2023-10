Anzeige

Max Verstappen ist zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister. In seiner aktuellen Verfassung dürfte es nicht der letzte Titel gewesen sein. Schon jetzt ist er eine Legende des Sports. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Überraschend war der Titelgewinn von Max Verstappen im Sprint von Katar nicht mehr. Platz sechs hätte ihm bereits gereicht, um sich zum dritten Mal zum Formel-1-Weltmeister zu krönen. Aber die Rechenschieber hätte man ohnehin nur auspacken müssen, wenn Teamkollege Sergio Perez vor ihm gelandet wäre. Guter Witz!

Dieser Verstappen anno 2023 war eine Dominanz-Maschine, wie sie die Formel 1 selten gesehen hat - und die Formel 1 hat schon viele Dominatoren gesehen. Der Mexikaner Perez war nicht zu beneiden, wie er Rennwochenende für Rennwochenende vom 26 Jahre alten Niederländer gebügelt wurde. Konkurrenz für Verstappen? War nirgends zu sehen.

Kritiker an Verstappen gibt es genug. Er sitzt im besten Auto - stimmt. Er hat ein Team, das sich voll und ganz auf ihn fokussiert - auch richtig. Aber entscheidend in der Formel 1 sind nicht nur die Umstände, sondern auch, was ein Fahrer daraus macht.

Und die Art und Weise, wie der gebürtige Belgier in diesem Jahr die Szenerie bestimmt hat, seine Qualitäten am Steuer, seine inzwischen dermaßen ausgeprägte Reife und der immer noch ungebrochene Ehrgeiz - all das macht ihn schon jetzt zu einem der Größten der Formel-1-Geschichte.

Ob Ayrton Senna, Michael Schumacher, Alain Prost, Lewis Hamilton oder auch Sebastian Vettel - sie alle prägten jeweils eine eigene Ära. Verstappen reiht sich mit dem aktuellen Zyklus nahtlos dort ein. Alle Genannten verfügten in ihren besten Zeiten stets über das beste Auto. Aber sie alle hatten noch so viel mehr zu bieten.