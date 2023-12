Ferrari gesteht: Erwartungen waren zu Saisonbeginn 2023 "etwas zu hoch"

Gewinner: Die Vermarkter der Formel 1

Ganze 22 Rennen (der GP in Imola fiel witterungsbedingt aus) presste Liberty Media ins Jahr 2023. Mit Erfolg: Die Einnahmen steigen weiter, die Zuschauerzahlen an den Strecken auch. Besonders in den USA, wo mit dem Spektakel-GP in Las Vegas bereits der dritte Standort in den Rennkalender integriert wird, wächst die Popularität der Rennserie enorm. © 2023 Getty Images