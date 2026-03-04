WEC sagt Saisonauftakt in Katar ab - Schlechtes Omen für Formel-1-Rennen?

Die Langstrecken-Weltmeisterschaft hat ihren Saisonauftakt in Katar aufgrund des Krieges im Mittleren Osten abgesagt. Ist das ein schlechtes Omen für die Formel 1?

Der Krieg im Mittleren Osten sorgt auch im Sport für weitreichende Veränderungen. Wie die FIA bekannt gab, wird der Saisonauftakt in Katar vom 26. bis zum 28. März nicht stattfinden.

"Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinschaft werden für die FIA immer oberste Priorität haben. (...) Wir werden eng mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, um das Rennen auf einen späteren Zeitpunkt in der Saison 2026 zu verlegen", wird FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem in einer Pressemitteilung zitiert.

Und weiter: "Die FIA beobachtet weiterhin die Entwicklungen in der Region und unsere Gedanken sind bei allen, die von den jüngsten Ereignissen betroffen sind. Wir hoffen auf Ruhe, Sicherheit und eine Rückkehr zur Stabilität."

Könnte die WEC-Absage bereits ein Omen für die geplanten Formel-1-Rennen im arabischen Raum sein? Vom 10. bis zum 12. April gastiert die Königsklasse des Motorsports in Bahrain, eine Woche später soll das Rennwochenende in Saudi-Arabien stattfinden.