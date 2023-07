Anzeige

Die Formel 1 gastiert vom 28. bis 30. Juli in Belgien. ran hat alle Informationen zur Übertragung, den Zeiten und der Strecke.

Update: 28. Juli, 20:45 Uhr: Verstappen holt sich die Pole Position

Charles Leclerc (Monaco) wird von der Pole Position in den Großen Preis von Belgien starten. Zwar gelang dem Ferrari-Piloten in Spa nur die zweitschnellste Runde, weil der überragende Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull aber zurückgesetzt wird, rückte Leclerc auf. Startplatz zwei geht demnach an Verstappens Teamkollegen Sergio Perez (Mexiko), dahinter landete der britische Rekordchampion Lewis Hamilton im Mercedes.

Verstappen jubelte über die beste Runde, und doch geht er mit einer Hypothek in das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr). Weil an seinem Auto der fünfte Getriebewechsel durchgeführt wurde, wird Verstappen um fünf Positionen nach hinten versetzt und somit von Platz sechs starten.

Enttäuschend verlief das Qualifying für Nico Hülkenberg. Der Emmericher wurde von Hydraulik-Problemen an seinem Haas ausgebremst und musste sich mit dem 20. und letzten Startplatz begnügen. Rückkehrer Daniel Ricciardo (Australien) schied ebenfalls im ersten Teil des Qualifyings aus und startet am Sonntag mit seinem AlphaTauri neben Hülkenberg aus der letzten Reihe.

Update: 28. Juli, 15:00 Uhr: Regen wirbelt erstes Training durcheinander - Sainz vorne

Regen, Abflüge, kaum schnelle Runden: Bei äußerst widrigen Bedingungen hat Ferrari-Pilot Carlos Sainz zum Auftakt des Rennwochenendes in Spa die erste Bestzeit gesetzt.

Im einzigen Freien Training zum Großen Preis von Belgien drehte der Spanier in 2:03,207 Minuten die schnellste Runde und verwies die beiden McLaren-Fahrer Oscar Piastri (Australien) und Lando Norris (Großbritannien) auf die Plätze.

Die Zeiten waren aber nur bedingt aussagekräftig, weil das Spitzentrio die schnellen Runden gefahren war, als es gerade etwas weniger regnete.

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (Monaco) hatte als Vierter bereits fast fünf Sekunden Rückstand, Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) fuhr mit seinem Red Bull zweimal aus der Box, beendete die Runde dann aber jeweils nicht und setzte somit keine Zeit. Nico Hülkenberg (Haas) lag als Zehnter fast sieben Sekunden hinter der Spitze.

Die Fahrer hatten wie befürchtet mitunter große Probleme, auf der Strecke zu bleiben. Williams-Pilot Logan Sargeant rutschte mit Wucht gegen die Streckenbegrenzung und sorgte damit für eine zehnminütige Unterbrechung.

Als die Strecke wieder geräumt war und es theoretisch hätte weitergehen können, wurde der Regen immer stärker. Um das Risiko zu minimieren, blieben die Fahrer größtenteils in der Box.