Formel 1 - Toto Wolff lobt: Mohammed bin Sulayem regiert "mit eiserner Hand", aber...

Dass Toto und Susie Wolff keine Gründungsmitglieder des Sulayem-Fanclubs sind, ist bekannt. Allerdings lobt der Mercedes-Teamchef jetzt durchaus auch positive Aspekte der Präsidentschaft Sulayem. So könne man dem Präsidenten zum Beispiel "nicht nehmen, dass er mit der eisernen Hand durchfegt. Er lässt sich von niemandem was sagen. Das kann auch Vorteile haben."

Daraufhin wurden zum Beispiel einige der in Anhang B vorgesehenen Geldstrafen von 10.000 auf 5.000 Euro halbiert, Erstvergehen eines Fahrers oder Teamrepräsentanten milder behandelt und Ausnahmen geschaffen für gegebenenfalls unangemessene Aussagen in einer nicht kontrollierten Umgebung (FIA-Pressekonferenz vs. Boxenfunk etc.).

Im April kündigte FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem dann an, den Anhang B zum Internationalen Sportgesetzbuch, in dem das "Fluchverbot" geregelt ist, zu überarbeiten.

Das "Fluchverbot" in der Formel 1 hat in den vergangenen Wochen für kontroverse Diskussionen gesorgt - unter anderem beim offiziellen Saison-Launch F1 75 im Februar in London. Dort wurden die zuletzt verschärften FIA-Verhaltensregeln für Fahrer und Teamrepräsentanten teilweise durch den Kakao gezogen und vom Publikum mit entsprechend negativen Reaktionen bedacht.

Erst als sich Michael Andretti aus dem Projekt zurückzog und der US-Automobilkonzern General Motors die Marke Cadillac an den Start schickte, revidierte Liberty die ursprüngliche Entscheidung. Ein Cadillac-Werksteam sei "für den Sport gut", urteilt Wolff und sagt: "Daraus hat sich also etwas Positives ergeben."

Wolff: "Ich finde seine Swearing-Themen richtig"

Während das elfte Team ein Thema ist, bei dem Sulayem die Formel-1-Fans von Anfang an mehrheitlich auf seiner Seite wusste, wird das "Fluchverbot" kontroverser diskutiert. Viele Fans sehnen sich nach ungefilterten Typen wie James Hunt oder Kimi Räikkönen. Doch Wolff kann nichts Schlechtes darin erkennen, dass auch Formel-1-Fahrer sich benehmen wie gute Vorbilder.

"Ich finde seine Swearing-Themen richtig", sagt der 53-Jährige über Sulayem. Er begründet diese Meinung so: "Viele von den Fahrern, die in den Funk brüllen, haben Englisch nicht als Muttersprache. Wenn ein Franzose oder ein Italiener am Funk sagt, 'Go and fuck yourself', und findet, das ist normal, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass er das immer so gehört hat, seit er Go-Kart fährt. Wenn du ihm das dann wörtlich in seine Muttersprache übersetzt, dann erschreckt er sich aber schon."

Wolff gibt zu, sich selbst manchmal zu ärgern, wenn Ingenieure von einem Fahrer im Eifer des Gefechts angemault werden: "Ich finde, dass die Kids lernen müssen, dass man andere nicht beleidigt am Funk. Der Ingenieur hat auch seine Familie zu Hause sitzen, und die sind sehr stolz darauf, dass ihr Vater oder ihr Ehemann den Rennfahrer betreut. Wenn der Fahrer dann so über seinen Ingenieur drüberfetzt, ist das nicht gut. Und das passiert leider schon in den Juniorklassen."