Horner wankte gewaltig, doch er fiel nicht! "Als ich nach Bahrain geflogen bin, wusste ich nicht, ob ich auch wirklich beim Rennen dabei sein werde", packt er nun im Interview mit der "Daily Mail" erstmals über den Skandal um seine Person aus: Horner bekräftigt, er habe an sich geglaubt, "und an die Prozesse, die Red Bull eingeleitet hat".

Max Verstappen hat den WM-Titel in der Formel 1 vor Augen, kann am Wochenende in Las Vegas schon den Sack zumachen gegen Herausforderer Lando Norris - und das am Ende einer Saison, die für Red Bull mehr als turbulent begann.

Und auch seine sportliche Familie habe eine starke Reaktion auf den Trubel gezeigt, wie der 51-Jährige findet: "In schwierigen Zeiten und wenn Steine geworfen werden, gibt das dem Team Auftrieb. Ich denke, dass das Team dieses Jahr eine gewisse Fuck-you-Mentalität entwickelt hat. Unsere Leute haben gesagt: 'Wir sind ein starkes Team. Ganz egal, was ihr uns vorwerft, wir machen weiter!'"

Horner wehrt sich gegen Angriffe durch Wolff

Dennoch sei für Horner, gerade auch mit Blick auf seine Kritiker, wie etwas Mercedes-Boss Toto Wolff oder McLarens Zak Brown, klar: "Im Leben ist das eine gute Lektion, je mehr Erfolg man hat, desto mehr wird man zur Zielscheibe. Alles, was benutzt werden kann, um das Team zu verunsichern, wird genutzt."

Ganz direkt in Bezug auf seine Konkurrenten sagt Horner: "Das, was mich am meisten enttäuscht hat, war zu sehen, wie weit einige Leute bereit sind zu gehen. Als ich am Boden war, hat mich Toto Wolff angegriffen. So wie andere auch. Sie haben alles versucht, für ihre eigenen Interessen."

Umso größer sei die nun Genugtuung, das lässt Horner ganz klar durchblicken, dass die Neider schon bald neues Futter bekommen werden - nämlich dann, wenn Verstappen erneut den WM-Pokal in die Höhe streckt: "Wenn 2024 - privat wie beruflich das schwierigste Jahr meines Lebens - zu Ende geht, und wir den Fahretitel mit Max gewonnen haben, dann ist das die beste Antwort an all die Kritiker."